«Bac nord» : le film de Cédric Jimenez remporte le César des Lycéens 2022

Reparti bredouille de la 47e cérémonie des César, qui s’est tenue ce vendredi 25 février, le film «Bac nord», réalisé par Cédric Jimenez, a remporté le César des Lycéens.

Créé en 2019 en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, cette récompense a été attribuée par 1 866 élèves de terminale issus de 84 classes de lycées généraux, technologiques et professionnels, situés sur tout le territoire métropolitain, en Angleterre et à Mayotte.

inspiré d'une affaire judiciaire

Ce polar s'inspire d'une affaire judiciaire qui a fait la une des journaux il y a près de dix ans. En 2012, les quartiers nord enregistrent en effet le taux de criminalité le plus élevé de France.

Sur le terrain, les agents de la Brigade anti-criminalité tentent de faire régner l’ordre mais font face à une réalité qui les dépasse. La cité a en effet ses propres règles. Et leur hiérarchie les pousse à améliorer leurs résultats, les obligeant à outrepasser la loi pour arrêter les dealers. Mais ce jeu cessera le jour où le système judiciaire va leur tourner le dos.

La remise du prix aura lieu le lundi 7 mars prochain au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne, à Paris, en présence de Cédric Jimenez, de Jean-Michel Blanquer et de Véronique Cayla. Le film succède à «Adieu les cons» d'Albert Dupontel, qui avait reçu 7 statuettes lors des César 2021, dont celui du meilleur film.