Stromae : pourquoi l'artiste belge a fait une pause dans sa carrière ?

En 2016, le chanteur belge avait annoncé prendre une retraite anticipée, laissant ses fans désorientés. S’il est désormais de retour avec son album «Multitude», qui sort aujourd'hui, quelles sont les raisons qui l’ont poussé à cette pause ?

Plusieurs raisons sont invoquées par le chanteur. A commencer par sa maladie. En 2015, Stromae avait dû prendre des comprimés de Lariam en prévision d’une série de concerts sur le continent africain. Or, les effets secondaires de ce médicament sont connus et peuvent être sérieux. Selon une étude de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et du laboratoire Roche, qui commercialise le médicament, un individu sur 10.000 présentait des « réactions graves », comme le rapportent Ouest-France.

«J ’ai cru que j’avais basculé dans la folie »

En raison de ces effets secondaires, Stromae avait été contraint d’écourter son séjour en Afrique, et n’avait pas pu assurer les deux concerts prévus en République Démocratique du Congo. Deux ans après la prise de son médicament, l’artiste avait expliqué qu’il souffrait encore de ces effets. «Aujourd’hui, je suis sensible aux crises d’angoisse. Il m’est déjà arrivé de devoir retourner d’urgence à l’hôpital. J’ai peu de regrets dans ma vie, mais, si je pouvais revenir en arrière et éviter de prendre du Lariam, je le ferais sans hésiter », avait-il affirmé dans les colonnes de Marianne.

«J’ai cru que j’avais basculé dans la folie. Après 150 dates, j’étais à plat. Je n’ai pas supporté mon traitement antipaludisme, ça m’a filé des hallucinations. On m’a diagnostiqué une décompensation psychique. J’aurais pu faire une connerie, je n’étais plus moi-même», avait détaillé l’artiste.

Une lassitude plus générale

Au-delà des conséquences de son traitement, le chanteur avait connu une remise en question plus générale, liée à son rythme de vie. «Trop d’énergie, de fatigue, de route… J’étais exténué. C’est un vrai boulot. Il ne s’agit pas simplement de faire le fanfaron sur scène et de kiffer la vie parce que tout nous réussit. Ce sont aussi des moments de solitude dans une chambre d’hôtel… Être sans cesse sur le devant de la scène et porter un drapeau, j’ai donné», avait-il expliqué à Paris Match.

Lassé par ce rythme effréné, Stromae n’a jamais été dégoûté de la musique pour autant. «Je me donne le droit de ne pas savoir s’il y aura un disque et quand. Je ne suis obligé à rien. J’ai besoin de penser ainsi», avait-il déclaré à l’époque. Durant cette pause, il avait réalisé de nombreux clips musicaux. Au-delà de la musique, il s’était consacré à la mode avec sa femme, la styliste Coralie Barbier. Ce vendredi, son nouvel album «Multitude» sort sur toutes les plates-formes.