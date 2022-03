Stromae : où voir l'artiste en concert ? Toutes les dates de sa tournée

Alors que son nouvel album « Multitude » sort ce vendredi 4 mars, Stromae a d’ores et déjà entamé une tournée. Focus sur les dates à venir.

Ruoms - Aluna Festival - 16 juin 2022

Lyon - Inversion - 17 juin 2022



Werchter - Belgique - 19 juin 2022

Belfort - Les Eurockéennes - 30 juin 2022

Marmande - Garorock - 3 juillet 2022



Lisbonne - Portugal - NOS Alive Festival - 6 juillet 2022



Bilbao - Espagne - BBK Live Festival - 8 juillet 2022



Liège - Belgique - Les Ardentes - 10 juillet 2022

Carhaix - Les Vieilles Charrues - 14 juillet 2022

Saint-Malo-du-Bois - Festival de Poupet - 15 juillet 2022



Milan - Italie - Milano Summer Festival - 20 juillet 2022



Nyon - Suisse - Paléo Festival - 24 juillet 2022

Charleville Mézières - Cabaret-Vert - 17 août 2022

Paris - Rock en Seine - 28 août 2022



Munich - Allemagne - Superbloom Festival - 04 septembre 2022

Bordeaux - Arkéa Arena - 4 et 5 mars 2023

Marseille - Le Dôme - 9 et 10 mars 2023



Bruxelles - Belgique - Palais 12 - 15, 16 et 17 mars 2023

Strasbourg - Zénith - 22 mars 2023

Amneville - Galaxie - 23 et 24 mars 2023

Nantes - Zénith - 29, 30 et 31 mars 2023

Toulouse - Zénith - 20 et 21 avril 2023



Basel - Suisse - 26 avril 2023



Genève - Suisse - 27 et 28 avril 2023

Lyon - Halle Tony Garnier - 24 et 25 mai 2023

Lille - Arena Stade Pierre Mauroy - 10 et 11 juin 2023

Paris - La Défense Arena - 16 et 17 juin 2023