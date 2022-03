Sandra Bullock annonce mettre sa carrière en pause

Un petit séisme à Hollywood. Prochainement à l’affiche du film «The Lost City», Sandra Bullock vient d’annoncer sa décision de mettre sa carrière entre parenthèse pour s’occuper de l’éducation de ses enfants.

Dans un entretien avec le site américain Entertainment Tonight, la comédienne de 57 ans a affirmé que son métier était trop prenant pour lui permettre gérer ses deux enfants – Louis, 12 ans, et Laila, 10 ans (tous deux adoptés) – comme elle le souhaitait. «Je vais prendre un congé pour être mère. Je vais revenir. Je ne sais pas quand. Probablement quand mes enfants seront ados», a-t-elle déclaré, sans donner plus de précisions sur la durée de la pause qu’elle compte faire.

«Je prends mon travail très au sérieux», poursuit-elle, expliquant qu’être comédienne pouvait être un emploi nécessitant un engagement 24h/24 et 7 jours sur 7, et que cela ne correspondait plus à ses envies en tant que mère. «Je veux juste être avec mes enfants et ma famille à plein temps», affirme celle qui a remporté l’Oscar de la meilleure actrice en 2010 pour son rôle dans le film The Blind Side.

Sandra Bullock sera prochainement à l’affiche du film The Lost City, dont la sortie en salles est prévue pour le 20 avril en France, et dans lequel elle donnera la réplique à Channing Tatum et Daniel Radcliffe. Elle y incarnera le rôle de Loretta Sage, une romancière kidnappée par un milliardaire excentrique qui souhaite mettre la main sur le trésor de la cité perdue dont elle fait référence dans son dernier ouvrage.