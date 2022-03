Top Gun Maverick : que nous apprend la nouvelle bande annonce ?

Le très attendu second volet de Top Gun, plus de trente ans après le premier opus qui a lancé la carrière de Tom Cruise, a une nouvelle bande-annonce.

Dévoilée par la Paramount ce mardi 28 mars, elle promet des scènes d'action toujours plus spectaculaires et en dit un peu plus sur le film, qui sortira finalement le 25 mai, après une série de reports en raison de la crise sanitaire. Pour mémoire, le film devait sortir au départ en juillet… 2020.

D’une durée d’un peu plus de deux minutes, la vidéo montre évidemment Tom Cruise au manche de son chasseur réalisant de folles figures et lançant, tout sourire après s'être glissé à toute vitesse entre deux avions, soufflant un vent de panique : «Bonjour à tous. Ici votre commandant de bord».

Impossible en effet d'imaginer la suite de Top Gun sans lui. Et Tom Cruise, bientôt 60 ans mais 57 au moment du tournage, semble s'être à nouveau glissé dans la combinaison du lieutenant Pete Mitchell, alias «Maverick» avec un malin plaisir.

Cette fois commandant, «Maverick» va prendre sous son aile la relève de Top Gun, les meilleurs des meilleurs. A travers les passages dévoilés, on découvre que son caractère rebelle a freiné sa carrière et qu'il ne fait pas l'unanimité au sein de sa direction. Pas de quoi l'empêcher de reprendre du service et de multiplier les prouesses aériennes.

Fidèle à l'esprit du Top Gun original, il semble toujours peu enclin à suivre les directives de ses supérieurs. Multipliant les clins d'œil au premier volet, on retrouve également dans ces quelques images des scènes de balades à moto ou de bar dans lesquelles le commandant Maverick fédère ses hommes autant qu'il divise.

Dose d'adrénaline garantie. #TopGunMaverick arrive ENFIN au cinéma le 25 mai. Découvrez la nouvelle bande-annonce pic.twitter.com/seQUia0lM5 — Paramount Pictures France (@paramountfr) March 29, 2022

Nostalgie, confrontations, états d'âme et scènes de combat aérien proprement incroyables sont évidemment au programme. Sans compter que cette bande-annonce ne manque pas d'humour. «Vous en voulez encore ?» lâche ainsi Tom Cruise pour clore cette nouvelle séquence.

JOSEPH KOSINSKI AUX COMMANDES

Sorti en 1986, le long-métrage original avait connu un énorme succès et mis la carrière de la star sur orbite. Produit pour 15 millions de dollars, il en avait rapporté plus de 350.

Depuis plusieurs années, une suite était à l'étude mais avec la mort du réalisateur d'origine, Tony Scott, le projet avait été abandonné. Cette fois, c'est Joseph Kosinski («Oblivion») qui réalisera cet opus à découvrir dans un peu moins de deux mois.