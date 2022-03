Oscar 2022 : Will Smith a refusé de quitter la cérémonie après l’incident

Alors que l’Académie des Oscars a lancé une enquête dès lundi, elle a donné des précisions hier soir, annonçant ouvrir une procédure disciplinaire. L’acteur sera fixé sur son sort le 18 avril, a fait savoir l’Académie, précisant que Will Smith avait refusé de quitter la cérémonie après l’incident, comme il lui avait été demandé.

«Si nous souhaitons préciser qu'il a été demandé à M. Smith de quitter la cérémonie et qu'il a refusé, nous reconnaissons également que nous aurions pu gérer la situation différemment», a écrit dans un communiqué l'Académie des arts et sciences du cinéma.

L’acteur avait vu rouge après une blague déplacée de Chris Rock sur la coupe de cheveux de son épouse Jada Pinket Smith, atteinte d’alopécie. Il est alors monté sur scène pour asséner à l’humoriste une gifle en direct, avant de l’interpeler violemment oralement. Peu après l’incident, Will Smith a remporté l’Oscar du meilleur acteur pour sa performance dans «La méthode Williams». Une statuette qu’il est donc venu récupérer sur scène, malgré la demande de l’Académie de quitter la salle.

Des actions disciplinaires discutées le 18 avril

L’Académie qui a, dès lundi, condamné les actions de Will Smith, a réuni son conseil d’administration hier mercredi et a «ouvert la procédure disciplinaire à l'encontre de Will Smith», évoquant dans un communiqué des «violations du règlement de l'Académie, ce qui inclut les contacts physiques inappropriés, les conduites abusives ou dangereuses et la compromission de l'intégrité de l'Académie».

L’acteur encourt une possible «action disciplinaire». Elle sera discutée lors d'une réunion prévue le 18 avril, note l’Académie, qui laisse à Will Smith un délai d'au moins 15 jours pour «être entendu au moyen d'une réponse écrite». Ces sanctions disciplinaires pourraient inclure la suspension ou l'exclusion de Will Smith de l'Académie, qui compte près de 10.000 membres.

Des mesures d'exclusion appliquées en 2007 à l'encontre d'Harvey Weinstein, condamné pour viol et agression sexuelle, puis à l'égard du réalisateur Roman Polanski et de l'acteur Bill Cosby.

Depuis, Will Smith a fait son mea culpa. Il a présenté des excuses publiques à l’Académie et à l’humoriste Chris Rock. Dans un long message sur son compte Instagram, l’acteur de 53 ans a ainsi noté : «Ce que j'ai fait était déplacé et j'ai eu tort. Mon comportement la nuit dernière aux Oscars était inacceptable et inexcusable».

De nombreuses voix se sont en effet levées après cet incident, condamnant la violence du geste et demandant des sanctions. Dans une lettre adressée mercredi matin aux membres de l'Académie, les dirigeants se sont dit «scandalisés» par l'incident.

Sur le plateau du talk show d’Ellen DeGeneres, Wanda Sykes, qui a coanimé la soirée des Oscars, a quant à elle estimé que Will Smith n'aurait jamais dû être autorisé à rester dans la salle et à recevoir son trophée après un tel geste. «Cela envoie un mauvais message. Si vous agressez quelqu'un, on vous fait sortir du bâtiment, un point c'est tout», a-t-elle dit.

Chris Rock a régi pour la première fois

De son côté, l’humoriste, qui n’a pas porté plainte, s’est exprimé pour la première fois hier soir. Alors qu’il était sur scène pour son spectacle à Boston, il a déclaré qu'il était «encore en train de digérer ce qui s'est passé». Et d’ajouter : «Je n'ai pas grand-chose à dire sur ce qui s'est passé, donc si vous êtes venus pour entendre ça... j'ai un spectacle entier que j'ai écrit avant le week-end dernier» a lancé l'humoriste, selon un court extrait sonore diffusé par le magazine Variety.

L’humoriste a vu les ventes de son spectacle grimper en flèche après l’incident. Il n’exclut pas d’en parler un jour comme il l'a précisé. «A un moment donné, je vais parler de ce truc. Et ce sera sérieux et drôle».