Gifle de Will Smith aux Oscars : Chris Rock a évoqué l'incident sur scène lors de son spectacle (AUDIO)

Chris Rock s’est exprimé pour la première fois sur l’incident de la gifle que lui a infligé Will Smith lors de la 94e cérémonie des Oscars, sur la scène de son spectacle, ce mercredi, à Boston.

À son entrée sur scène, l’humoriste a été accueilli par un tonnerre d’applaudissement et une standing ovation de près de deux minutes de la part du public du théâtre Wilbur, entièrement acquis à sa cause. Chris Rock, visiblement ému, a salué la foule avant de leur demandé de le laisser faire son spectacle. «Yo, laissez-moi faire mon spectacle ! », a-t-il lancé au public.

Une fois les applaudissements terminés, Chris Rock a immédiatement fait allusion à la soirée des Oscars. «Comment s’est passé votre week-end ?», a-t-il commencé à dire en faisant des clins d’œil à la foule. «Je n’ai pas grand-chose à dire à propos de ce qui s’est passé, donc si vous êtes venus pour entendre ça, sachez que j’ai tout un spectacle que j’ai écrit avant ce week-end. J’essaie encore de comprendre ce qui s’est passé. Donc, à un moment, je parlerai de ce truc. Et ce sera fait avec sérieux et humour», a poursuivi Chris Rock, avant qu’un spectateur ne crie «Va te faire f**** Will Smith». Ce que l’humoriste a ignoré, avant d’enchaîner avec son spectacle.

«Je vais faire quelques blagues maintenant. Cela fait du bien d’être dehors», a-t-il dit. Une vidéo de son introduction a été publiée sur le site américain du New York Post. Un extrait audio a également été diffusé par Variety.

Selon la presse américaine, une foule inhabituelle était réunie devant le théâtre avant le début du spectacle, avec de nombreux membres de la presse, mais aussi des associations dénonçant l’acte de violence dont a été victime l’humoriste sur la scène des Oscars. Chris Rock entamait hier la tournée (ce qu'il n'avait pas fait depuis 5 ans) de son spectacle intitulé Ego Death World Tour.