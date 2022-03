Will Smith : sous le coup d'une procédure disciplinaire, que risque l'acteur ?

L’Académie des Oscars a entamé une procédure disciplinaire à l’encontre de Will Smith après la gifle assénée à l’humoriste Chris Rock, en pleine cérémonie, dimanche soir dernier. Alors que l’Académie doit à nouveau se réunir le 18 avril pour statuer sur le sort de l’acteur de 53 ans, que risque l’artiste ?

Avant de prendre une décision, l’institution cinématographique a laissé quinze jours à l’interprète de «Seul contre tous» pour «être entendu au moyen d'une réponse écrite», a-t-elle fait savoir dans un communiqué cité par l’AFP. Mais quelles sanctions l’Académie pourrait-elle prendre ? Elle a déjà fait savoir qu’elle condamnait la gifle de l’acteur, précisant «ne tolérer aucune forme de violence».

Une suspension ou une exclusion ?

Pour avoir transgressé le règlement qui condamne «les contacts physiques inappropriés, les conduites abusives ou dangereuses et la compromission de l'intégrité de l'Académie», plusieurs hypothèses sont évoquées. L’acteur pourrait notamment être suspendu ou exclu des membres de l’Académie. Une procédure rarissime.

Depuis la création de l’institution en 1927, seul quatre professionnels du cinéma en ont été écartés. Trois pour des faits d’agressions sexuelles à l’instar d’Harvey Weinstein, condamné en 2017 pour viol, ainsi que Bill Cosby et Roman Polanski l’année suivante, respectivement reconnus coupables d’agressions sexuelles et de détournement de mineure.

En 2004, l’acteur Carmine Caridi avait été le premier acteur à être exclu de l’institution qui décerne les Oscars, pour avoir fait circuler des copies confidentielles de films qui s’étaient retrouvées sur Internet. Le geste de Will Smith sera-t-il lui aussi soumis à cette procédure disciplinaire ? Concrètement, cette sanction l’empêcherait de participer à l’avenir aux votes des prestigieux Oscars et évidemment d’assister aux futures cérémonies.

Will Smith contraint de rendre son Oscar ?

Alors que peu de temps après son accès de violence, Will Smith s’est vu remettre l’Oscar du meilleur acteur pour sa performance dans le long métrage «La méthode Williams», dans lequel il campe le père et entraîneur de Venus et Serena williams, une question se pose. Pourrait-il être contraint de rendre sa statuette, la première de sa déjà longue carrière ? L’Académie devra justement statuer. Une hypothèse jugée toutefois peu probable par Whoopi Goldberg, l’une des administratrices de l’Académie, qui s’est exprimée à ce sujet à l’occasion d’une intervention télévisuelle, comme l'a rapporté l'AFP. «Il y aura des conséquences, j'en suis sûre, mais je ne pense pas que c'est ce qu'ils vont faire», a expliqué l’actrice.

En revanche, une chose est sûre,Will Smith a largement écorné son image. Au sein de la profession, de nombreuses personnalités ont condamné ce geste et son attitude pourrait compromettre les futurs projets de l’acteur. Pour l’heure, Will Smith est annoncé dans plusieurs productions en 2023, dont la suite de «Je suis une légende».

De son côté l’acteur a présenté lundi des excuses publiques à l’Académie et à l’humoriste Chris Rock. Un mea culpa qui risque de ne pas suffire.