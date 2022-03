Quand Will Smith apprenait à un enfant prénommé Chris à mettre une fausse gifle (VIDEO)

Dans une vidéo obtenue par le site américain TMZ, Will Smith est filmé en train d’apprendre à un enfant prénommé Chris à donner une fausse gifle.

La vidéo, qui aurait été tournée l’an dernier dans un lieu non-précisé par TMZ, fait le tour des réseaux sociaux depuis, en raison de l’incident dans lequel le comédien est impliqué. Dimanche dernier, l’acteur est en effet monté sur la scène des Oscars pour gifler l’humoriste Chris Rock, suite à une blague de ce dernier sur le crâne rasé de son épouse, Jada Pinkett Smith.

Récompensé par l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans le film La Méthode Williams, Will Smith a depuis publiquement présenté ses excuses à Chris Rock dans un message posté sur Instagram. «Je voudrais publiquement m’excuser auprès de toi, Chris. J’ai dépassé les limites et j’ai eu tort. Je suis embarrassé et mes actes n’ont pas été le reflet de l’homme que je souhaite être. Il n’y a aucune place pour la violence dans un monde d’amour et de bonté», a-t-il notamment écrit.

Chris Rock n’a pas porté plainte contre le comédien après l’incident. L’Académie a annoncé avoir lancé une enquête dès lundi, et devrait statuer sur le cas de Will Smith d’ici le 18 avril prochain. Ils se sont également exprimés sur la manière dont l’incident avait été géré sur le coup. «Nous souhaitons préciser qu'il a été demandé à M. Smith de quitter la cérémonie et qu'il a refusé, nous reconnaissons également que nous aurions pu gérer la situation différemment», a écrit dans un communiqué l'Académie des arts et sciences du cinéma.