«J’en ai assez fait» : Jim Carrey envisage de prendre sa retraite après la promo de Sonic 2

Actuellement en promotion du film Sonic 2, Jim Carrey a indiqué qu'il allait «probablement» prendre sa retraite.

«Je suis sérieux. À moins qu’un scénario extraordinaire me tombe entre les mains. Peut-être que je reviendrai, mais pour l’instant je fais une pause», a déclaré l’acteur américain au média Access Hollywood ce jeudi 31 mars.

«J'aime vraiment la vie tranquille que je mène : peindre, faire du yoga, me consacrer à la spiritualité. C’est rare d’entendre une célébrité dire ça : mais voilà, j’en ai assez fait», a-t-il ajouté.

Après avoir débuté sa carrière dans les années 1980, Jim Carrey s’est fait connaître du grand public avec la comédie déjantée The Mask, en 1994, avant de devenir le roi des comédies (Bruce tout-puissant, The Grinch…). Mais il a su démontrer un immense talent pour les rôles plus dramatiques comme dans The Truman Show, jusqu’à devenir un clown magnifique dans la série Kidding de Michel Gondry, avec qui il avait aussi tourné Eternal of the Spotless Mind.

A noter que ses fans peuvent nourrir l’espoir qu’il ne s’arrêtera pas là, puisque ce n’est pas la première fois que l’acteur annonce qu’il va prendre sa retraite. En 2014 il avait déclaré qu’il se retirerait des plateaux après la sortie du second volet de Dumb and Dumber. Et heureusement, il ne l’avait pas fait.