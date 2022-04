Gifle de Will Smith : Netflix interrompt ses projets avec l’acteur

Suite à la gifle donnée par l’acteur à Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars, Netflix et Sony ont décidé d’interrompre leurs projets avec Will Smith.

La gifle de Will Smith n’est pas sans conséquences pour l’acteur. Alors que le sujet alimente les médias depuis la cérémonie des Oscars, des actions concrètes ont désormais été prises. En effet, les projets du comédien avec Netflix et Sony viennent d’être interrompus.

Une démission de l’Académie des Oscars

Du côté de Netflix, c’est le film «Fast and Loose» qui est concerné. Alors que la plateforme cherchait déjà un nouveau directeur, suite au départ de David Leitch avant les Oscars, c’est désormais Will Smith qui est éjecté du projet. Il devait jouer un patron du crime souffrant de problèmes de mémoire, rapporte MCE.

Sony a de son côté choisi de freiner «Bad Boys 4», alors que le tournage de celui-ci venait tout juste de débuter. Néanmoins, Will Smith sera bien à l’affiche du long-métrage «Emancipation», réalisé pour Apple+, puisque le tournage est déjà terminé. Si Netflix a à priori déjà choisi son camp, reste à savoir si Sony reverra sa décision. De son côté, Will Smith a démissionné vendredi de l'Académie des Oscars, et attend de connaître les sanctions éventuelles à son égard.