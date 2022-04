Gifle de Will Smith : l'acteur démissionne de l'académie des Oscars

Will Smith a annoncé ce vendredi 1er avril qu’il démissionnait de l’Académie des Oscars.

Sous le coup d’une procédure disciplinaire après avoir giflé Chris Rock en pleine cérémonie la semaine dernière, l'acteur a décidé d’anticiper sa potentielle sanction en prenant la décision de quitter l'Académie, a-t-il expliqué dans un communiqué. Il déclare par ailleurs sur Instagram qu'il assumera pleinement toutes les conséquences de sa conduite.

«Mes actions lors de la 94e cérémonie des Oscars ont été choquantes, douloureuses et inexcusables. La liste de ceux que j’ai blessé est longue et comprend Chris, sa famille, nombre de mes amis chers et de mes proches, tous ceux qui étaient dans le public ou chez eux. Je démissionne de mon poste de membre de l’Académie des arts et sciences du cinéma et j’accepterai toutes les conséquences que le conseil d’administration estimera appropriées.»

Le conseil d’administration doit se réunir le 18 avril pour évoquer son cas et établir une éventuelle sanction adaptée à la situation. Pour rappel, l’acteur avait giflé le présentateur de la cérémonie Chris Rock ; ce dernier avait fait un trait d'humour sur la coiffure de sa femme qui souffre d'une maladie. Il lui reste actuellement deux semaines pour rédiger une lettre d'explication. Parmi les sanctions prévues par le règlement interne de l’organisation figurait la suspension ou l’exclusion de l’Académie, qui compte près de 10.000 membres.

Plusieurs voix s'étaient élevées pour réclamer que Will Smith soit déchu de son Oscar suite à son comportement violent. D'autres avaient pourtant fait observer que ni Harvey Weinstein, ancien magnat d'Hollywood condamné pour viol et agression sexuelle, ni le réalisateur Roman Polanski n'avaient été contraints de rendre leur statuette après avoir été exclus de l'Académie.