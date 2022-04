Chris Rock revient sur la gifle de Will Smith et ironise « j’ai retrouvé l’audition »

Chris Rock ne s’est toujours pas exprimé officiellement sur la gifle que lui a asséné Will Smith lors de la cérémonie des Oscars, mais il a, de nouveau, survolé l’épisode à l’occasion d’une représentation de son spectacle.

Et l’artiste n’a pas perdu son sens de l’humour. «Je vais bien. (…) La vie est belle. J'ai retrouvé mon audition», a lancé l’humoriste, vendredi dernier, sur la scène Fantasy Springs Resort-Casino, en Californie, selon le journal Deadline. Un aparté rapide et un incident sur lequel il n'a pas souhaité s'étendre. «J'ai tout un spectacle et je n'en parle pas tant que je ne suis pas payé», a-t-il précisé toujours avec humour, mettant fin au chapitre.

Pas de réaction à chaud pour Chris Rock

Fin mars, l’humoriste avait déjà choisi la scène pour s’exprimer pour la première fois sur cet épisode, alors même que les ventes de son spectacle ont grimpé en flèche après le coup de sang de Will Smith dont l’humoriste a été victime en pleine cérémonie des Oscars.

«Je n’ai pas grand-chose à dire à propos de ce qui s’est passé, donc si vous êtes venus pour entendre ça, sachez que j’ai tout un spectacle que j’ai écrit avant ce week-end», avait-il déclaré. «J’essaie encore de comprendre ce qui s’est passé. Donc, à un moment, je parlerai de ce truc. Et ce sera fait avec sérieux et humour», avait-il poursuivi. Une séquence qui avait été relayée, à l’époque, sur le site du New York Post. L’humoriste, qui n’a pas porté plainte, se laisse donc toujours le temps de digérer ce fâcheux épisode.

Pour rappel, dans la nuit du 27 au 28 mars, lors de la 94e édition des Oscars, l’acteur Will Smith était monté sur scène pour gifler en direct Chris Rock, après une blague de ce dernier sur la coupe de sa femme, Jada Pinkett Smith, atteinte d’alopécie, maladie qui provoque la perte des cheveux. Pour ce geste, l’Académie des Oscars avait ouvert le 30 mars une procédure disciplinaire à l’encontre de Will Smith. L'acteur a finalement écopé, vendredi dernier, d’une interdiction de toute cérémonie des Oscars pour dix ans, après avoir démissionné de son propre chef de l'Académie quelques jours avant.