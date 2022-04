Gaspard Ulliel : le tendre hommage de son ex-compagne Gaëlle Piétri le jour de son anniversaire

Pour le jour de son anniversaire, ce mardi 12 avril, l’ex-compagne de Gaspard Ulliel, Gaëlle Piétri, a rendu un hommage au comédien sur Instagram.

En ce jour particulier, la maman de leur petit garçon Orso, qu’elle élève désormais seule, a partagé en story une photo de son enfance, avec en légende, un message dans lequel elle évoque la terrible épreuve que leur famille vient de traverser. Mais aussi le soutien si précieux des personnes qui se sont exprimées après le décès de Gaspard Ulliel dans un accident de ski, le 19 janvier dernier, à l’âge de 37 ans.

«Anniversaire et changement sont en lien. Cette année marquée par l’épreuve qu’a traversée notre famille sera aussi l’année où notre famille a reçu la chaleur de votre présence et de votre soutien. Je vous remercie pour ce cadeau», peut-on lire.

© Instagram / Gaëlle Piétri

Gaspard Ulliel et Gaëlle Piétri avaient été aperçus ensemble pour la première fois en décembre 2013, au festival du film de Marrakech, au Maroc. Ils sont devenus les parents d’Orso en février 2016, avant de se séparer en 2020 en toute discrétion. Malgré cela, le comédien et son ex-compagne avaient gardé de très bonnes relations. En février dernier, Gaëlle Piétri était sortie pour la première fois de son silence pour saluer la mémoire du père de son fils : «Merci d’avoir respecté notre silence et ces valeurs qui l’ont toujours caractérisé : la discrétion et l’humilité».