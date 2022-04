Michel Bouquet : les réactions se multiplient et célèbrent un immense comédien

La disparition du comédien Michel Bouquet, ce mercredi 13 avril à l’âge de 96 ans, laisse la grande famille de la culture orpheline.

Les personnalités sont nombreuses à rendre hommage à ce grand homme, qui a consacré sa vie à l’art, sur scène, au cinéma mais aussi en tant que passeur, auprès des jeunes générations.

Le président Emmanuel Macron a salué «un monstre sacré» qui «sept décennies durant a porté le théâtre et le cinéma au plus haut degré d’incandescence et de vérité, montrant l’homme dans toutes ses contradictions, avec une intensité qui brûlait les planches et crevait l’écran».

«Un géant de la scène française nous quitte», a commenté Franck Riester, ex-ministre de la Culture, évoquant toute la palette de ses talents. «La présence unique de Michel Bouquet en firent un implacable Javert, un touchant Roi mourant, un émouvant promeneur du Champ-de-Mars».

Homme de théâtre, Michel Bouquet a, au fil de sa longue carrière, inspiré la relève. Sur son compte Instagram, Fabrice Luchini rend hommage «à l'acteur qui a le plus compté dans sa vie». «C'est la plus belle rencontre de ma vie. Il m'a appris la puissance de la voix, la puissance de la soumission à l'auteur, le silence, la maîtrise de la technique, la drôlerie», explique-t-il en dans une vidéo.

C’est aussi «un modèle» que célèbre, de son côté, le metteur en scène Nicolas Briançon. «Qui nous parlera maintenant comme lui du jeu, des auteurs, de notre métier ? Immense, immense reconnaissance Michel. Pour tout», poursuit-il. «C’est une très grande perte pour notre métier», note par ailleurs le théâtre Montparnasse, saluant «cet amoureux des planches» qui «a marqué à jamais le répertoire du théâtre par la qualité de son jeu».

«Le roi est mort. La scène était son royaume. Michel Bouquet nous a quittés, laissant des générations de comédiennes et comédiens orphelins. Il fût l’âme de notre métier», a commenté l’ADAMI.

De son côté, l'actuelle ministre de la Culture Roselyne Bachelot regrette un monument du métier de comédien qu'elle avait fini par espérer «invincible».

Son intensité, sa passion pour les textes et les nuances infinies de son jeu ont fait de Michel Bouquet un acteur adoré des spectateurs, comme des artistes qui ont eu le bonheur de travailler avec lui.



L’humoriste Jary célèbre lui aussi «un grand monsieur» et une véritable source d’inspiration : «merci pour le théâtre, les personnages et la culture», poursuit-il.

Le monde du cinéma pleure également l’acteur césarisé en 2002 et 2006. «Le cinéma français perd aujourd’hui un comédien admirable et admiré. Il avait tourné avec les plus grands», a réagi l’Académie des César. Un «Géant du théâtre et du cinéma vient de nous quitter», souligne la Cinémathèque.

Le grand Michel Bouquet s’est éteint. Le cinéma français perd aujourd’hui un comédien admirable et admiré.



Le journaliste et auteur Philippe Labro ne tarit pas non plus d’éloges et célèbre «un génie. Un maître».

Sur Instagram, Nikos Aliagas, visiblement ému, plonge dans ses souvenirs et rend hommage à l’artiste servant les auteurs mais surtout à l’homme et sa sagesse. «Je garde la sérénité de son aura, sa vraie gentillesse. Peu de mots mais tellement vrais. Avec sa mort, je réalise à quel point notre monde bruyant manque de sagesse et d’élégance, les monstres sacrés parlent peu mais ils savent», souligne-t-il, accompagnant sa publication d'une sublime photographie en noir et blanc.

Marina Foïs et Jean-Paul Rouve ont, eux aussi, réagi en images, partageant chacun un cliché de ce maître des planches.