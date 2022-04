Festival de Cannes 2022 : Compétition, Ukraine, Tom Cruise...Tout savoir sur la 75e édition

Le Festival de Cannes fera son grand retour dans le Sud de la France du 17 au 28 mai. En attendant l’arrivée des stars sur la Croisette, voici tout ce qu’il faut avoir sur cette grand-messe du 7e art.

18 films en compétition

Au total, 18 films concourent en compétition officielle pour remporter la Palme d'or, parmi les plus de 2.000 soumis aux sélectionneurs, venus de 155 pays.

Parmi les cinéastes habitués à l’exercice et déjà couronnés, on retrouvera notamment Jean-Pierre et Luc Dardenne avec «Tori et Lokita», Ruben Östlund, qui signe «Triangle of Sadness», le Japonais Hirokazu Kore-eda avec «Broker», dans lequel joue Song Kang-ho, la star de «Parasite», et Cristian Mungiu qui a réalisé «RMN».

Cette année, seule trois réalisatrices ont été sélectionnées pour tenter de succéder à Julia Ducournau, qui a décroché la Palme d’or en 2021 avec «Titane». La Française Claire Denis sera en lice avec «Stars at noon», un «film d'ambiance, à la lisière du polar diplomatique», a expliqué ce jeudi 14 avril lors de la conférence de presse Thierry Frémaux, le délégué général du festival.

On retrouvera également Valéria Bruni Tedeschi avec «Les Amandiers», tandis que l'Américaine Kelly Reichardt présentera «Showing Up».

Un hommage à Tom Cruise

Le film «Top Gun : Maverick» sera projeté hors compétition le 18 mai prochain sur la croisette. Il sera présenté en personne par l’acteur Tom Cruise, qui reprend le rôle de Pete «Maverick» Mitchell, un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine, 36 ans après le premier opus culte. A cette occasion, un grand hommage sera rendu au comédien de 59 ans.

Sur la liste des films hors compétition, figurent également «Elvis», un biopic signé Baz Luhrmann, «Mascarade», de Nicolas Bedos, «Trois mille ans à t'attendre», de George Miller, et le long-métrage «Novembre», sur les attentats du 13 novembre, réalisé par Cédric Jimenez et avec Jean Dujardin à l’affiche.

Une comédie de zombies en film d’ouverture

Après «Annette», de Leos Carax, comédie musicale avec Marion Cotillard et Adam Driver, c’est le film «Z (comme Z)» de Michel Hazanavicius, oscarisé pour «The Artist», qui ouvrira le Festival de Cannes.

Attendue dans les salles françaises le 15 juin prochain, cette comédie met en scène un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté, qui va être envahi de veritables morts-vivants. Le casting est composé de Romain Duris, Matilda Lutz, Bérénice Béjo, ainsi que de Grégory Gadebois, Jean-Pascal Zadi, et Finnegan Oldfield.

Virginie Efira, maîtresse de cérémonie

Figure incontournable du cinéma français, l’actrice Virginie Efira présentera les cérémonies d'ouverture et de clôture du 75e Festival de Cannes. La comédienne, qui succède ainsi à Doria Tillier, était déjà présente au festival l’an dernier pour présenter le film «Benedetta» de Paul Verhoeven, dans lequel elle se glisse dans la peau d’un nonne lesbienne.

Des cinéastes ukrainiens à l’honneur

Alors que l'armée russe est entrée en Ukraine, le festival a mis à l’honneur deux cinéastes ukrainiens. Le film «The Natural History of Destruction», de Sergei Loznitsa sera projeté hors compétition lors d’une séance spéciale et Maksim Nakonechnyi, représentera le pays avec son premier film «Bachennya Metelyka», qui a été sélectionné dans la section Un Certain Regard.

Et un cinéaste Russe

Le cinéaste russe Kirill Serebrennikov sera quant à lui en compétition officielle. Il signe «Zhena Chaikovskogo», un film historique sur la femme du compositeur Tchaïkovski. Le réalisateur, qui a quitté son pays pour vivre à Berlin et s'oppose à la guerre de Vladimir Poutine, est en compétition pour la troisième fois («Leto» et «La fièvre de Petrov»). Le cinéaste, également metteur en scène, ouvrira par ailleurs l’ouverture du Festival d'Avignon, le 7 juillet prochain, avec l’une de ses pièces.

Quid du jury ?

Pour l’heure, on ignore qui sera le successeur de Spike Lee à la présidence du jury. Son nom, ainsi que la composition du jury, seront dévoilés prochainement, a fait savoir Thierry Frémaux.