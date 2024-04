Emma Stone : la comédienne aimerait retrouver son prénom d'origine

C’est dans une interview avec le site américain The Hollywood Reporter, qu'Emma Stone a révélé qu’elle aimerait être appelée par son véritable prénom, Emily. Un nom auquel elle a été contrainte de renoncer pour une raison bien précise.

Retrouver son identité. Emma Stone a révélé qu’elle serait ravie s’il lui était possible d’être appelée par son véritable prénom à l’avenir : Emily. Quand le site américain The Hollywood Reporter lui a demandé si elle prendrait la peine de corriger un fan qui l’appellerait par son véritable prénom, la comédienne a avoué qu’elle adorerait ça. «Non. Ça serait bien. J’aimerais être Emily», a-t-elle répondu. Elle a expliqué qu’elle appréciait quand les gens qu’elle connaissait utilisait son prénom. «Les gens avec qui je travaille m’appellent Emily quand je les connais», a-t-elle précisé.

Selon Emma Stone, cette envie d’être appelée par son vrai prénom remonte désormais à quelques années. «J’ai paniqué (...). Pour une raison ou une autre, je me suis dit : ‘Je ne peux plus le faire. Appelez-moi Emily’. Nathan (Fielder, ndlr) m’appelle Em, ce qui est plus facile», a-t-elle ajouté, en mentionnant son partenaire à l’écran dans la série «The Curse», Nathan Fielder. L’actrice explique avoir été contraint de changer de prénom quand elle a découvert que le nom d’Emily Stone était déjà utilisé par une autre actrice qui était membre de la SAG-AFTRA, le syndicat des comédiens à Hollywood.

Pourquoi avoir choisi le prénom Emma ? En raison de sa passion pour les Spice Girls. «En grandissant, j'étais super blonde, et mon vrai nom est Emily, mais je voulais être appelée Emma à cause de Baby Spice et devinez quoi ? Maintenant je le suis», avait-elle confié à l’animateur de télévision Jimmy Fallon en 2018, en faisant référence à Emma Lee Bunton, alias Baby Spice, son membre préféré du célèbre «girls band» britannique.