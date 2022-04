Izïa Higelin rejoint Omar Sy et Laurent Lafitte dans la nouvelle-bande annonce de «Loin du périph»

Netflix a dévoilé une nouvelle bande-annonce de «Loin du Périph», et en dit plus sur les contours de cette comédie policière, qui réunit Omar Sy et Laurent Lafitte, dix ans après la sortie en salle de «De l’autre côté du Périph».

Diffusée sur la plate-forme à partir du 6 mai, la suite du film sorti au cinéma reforme le duo de flics. Comme le dévoile ces nouvelles images, cette fois, le binôme, qui s’entend toujours comme chien et chat, enquêtera sur un groupe de criminels loin de la Capitale. Des investigations musclées qui conduiront ces deux compères à la campagne, mais aussi semble-t-il à Londres.

Une nouvelle recrue

Annoncé au casting, la chanteuse et comédienne Izïa Higelin fait une première apparition dans cette nouvelle bande-annonce. La fille de Jacques Higelin, qui n’en est pas à son coup d’essai devant la caméra («Mauvaise fille», «Rodin» sélectionné à Cannes en 2017), devrait venir prêter, un temps, main forte à Omar Sy et Laurent Lafitte. Elle retrouve l’acteur d’«Intouchables», huit ans après avoir tenu un second rôle dans «Samba». Cascades, explosions, courses-poursuites et humour sont d’ores et déjà annoncés dans cette suite tournée par Louis Leterrier, réalisateur de «Lupin» et «Inssaissable».

Deux agents, une enquête, beaucoup de galères.





Avec «Loin du périph», Omar Sy poursuit sa collaboration avec Netflix, après le succès de son rôle dans le costume d'Assane Diop. En octobre dernier, la plate-forme avait ainsi annoncé avoir signé «un contrat pluriannuel de films avec l'acteur et comédien de premier plan Omar Sy». «Cet accord verra la société de production de Sy basée à Paris et à Los Angeles développer des films originaux pour Netflix, avec Sy comme acteur et producteur exécutif», avait rapporté à l'époque l'AFP.

Si le troisième volet de «Lupin» n'a pas encore de date de sortie, le projet avance, a fait savoir Netflix hier sur ses réseaux. En novembre dernier, Omar Sy avait d'ailleurs annoncé que le tournage était en cours.