Ted Lasso, saison 3 : la comédienne Jodi Balfour rejoint le casting

Selon le site américain Deadline, la saison 3 de «Ted Lasso» vient d’ajouter le nom de la comédienne Jodi Balfour à son casting.

Connue pour son incarnation du personnage d’Ellen dans une autre série d’Apple TV+, For All Mankind, ou encore de Jackie Kennedy dans The Crown, Jodi Balfour prêtera ses traits à Jack, une femme spécialisée dans l’investissement en capital-risque, précise Deadline. Elle est le premier nouveau visage à rejoindre le générique de la saison 3 de Ted Lasso, qui s’est imposée comme une des séries les plus populaires de la plate-forme de streaming.

Lancée en 2020, cette série avec Jason Sudeikis suit les aventures d’un entraîneur de football américain qui débarque en Angleterre pour s’occuper du redressement d'un club de Premier League. Le problème ? Il ne connaît rien à ce sport que l’on appelle le «soccer» outre-Atlantique, et la presse locale ne manque pas de le lui rappeler dès son arrivée.

Très vite, Ted Lasso se distingue avec son attitude positive et sa capacité à unifier les joueurs malgré les réticences de certains. Parallèlement à ce nouveau défi professionnel, il éprouve de grandes difficultés à gérer sa vie personnelle, et l’éloignement d’avec son fils et sa compagne.