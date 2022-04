Les Tony Awards précisent leur politique de «non violence» après la gifle de Will Smith

Pas question de revivre l’épisode des Oscars. Après la gifle assénée par Will Smith en plein cérémonie des Oscars en mars dernier, les Tony Awards, qui se tiendront le 12 juin prochain à New York, mettent en garde contre tout acte de violence.

La cérémonie qui récompense chaque année les meilleures productions théâtrales aux Etats-Unis a été claire. Dans une lettre envoyée aux potentiels acheteurs de billets, les producteurs ont précisé qu’aucun geste déplacé ne serait toléré, a rapporté Deadline qui s’est procuré ce courrier.

Des règles précises

Pas de zone de flou, les règles sont posées. «Les Tony Awards ont une politique stricte de non-violence», a écrit la production avant de préciser les mesures qui seraient prises dans l’éventualité d’un dérapage. «En cas d'incident, l'auteur sera immédiatement expulsé de l'événement». Si l’épisode des Oscars n’est pas directement mentionné, difficile de ne pas y voir un parallèle.

Pour mémoire, dans la nuit du 27 au 28 mars, l’acteur Will Smith était monté sur scène pour gifler l’humoriste Chris Rock, après une blague de ce dernier sur la coupe de sa femme Jada Pinkett Smith, atteinte d’alopécie.

Eviter le couac des Oscars

Une situation inédite qui avait pris de court l’Académie des Oscars. Sommé de quitter la cérémonie après son coup de sang, Will Smith avait refusé. Il était ensuite monté sur scène pour recevoir l’Oscar du meilleur acteur. En avril, le président de l'Académie, David Rubin, et sa directrice générale, Dawn Hudson avait reconnu ne pas « avoir correctement réagi à la situation», durant la retransmission télévisée et remercié Chris Rock pour son sang froid.

Les Tony Awards en ont tiré les conséquences et prennent les devants. Outre, cette mesure antiviolence, les Tony Awards, qui se dérouleront au Radio City Music Hall, à New York, ont par ailleurs précisé quelques autres règles, imposant le port d’une cravate noire et une preuve de vaccination anti Covid.