Gifle de Will Smith : l'acteur interdit de toute cérémonie des Oscars pour dix ans

Le conseil d’administration de l'Académie des Oscars, réuni ce vendredi pour examiner le cas de l’acteur Will Smith, a rendu sa décision.

Sous le coup d’une procédure disciplinaire après la gifle qu’il a assénée à l’humoriste Chris Rock en pleine cérémonie le 27 mars dernier, Will Smith écope finalement d'une interdiction de toute cérémonie des Oscars pour dix ans.

«M. Smith ne sera pas autorisé à assister à un quelconque événement ou programme de l'Académie, en personne ou virtuellement», qu'il s'agisse ou non des Oscars, et avec effet immédiat, indique dans un communiqué le conseil d'administration de l'Académie des arts et sciences du cinéma.

L’acteur avait pris les devants d'une sanction le 1er avril en démissionnant de son propre chef. Il avait alors reconnu avoir «trahi la confiance de l'Académie». « J'ai privé d'autres candidats et vainqueurs de la chance de pouvoir célébrer leur travail extraordinaire » avait expliqué l'acteur, notant par ailleurs : «j'accepterai toutes les conséquences que le conseil d'administration estimera appropriées».

L’acteur ne sera donc pas privé de son Oscar du meilleur acteur pour sa performance dans «La méthode Williams». Une sanction qui était réclamée par certains alors même qu'une telle décision n'a jamais été prise dans l'histoire de l'Académie. Ni Harvey Weinstein, condamné pour viol et agression sexuelle, ni le réalisateur Roman Polanski n'avaient été sommés de rendre leurs prix après avoir été exclus de l'Académie.

Pour mémoire, c’est une blague de Chris Rock sur la coupe de sa femme, Jada Pinkett Smith, atteinte d’alopécie, maladie qui provoque la perte des cheveux, qui avait fait sortir Will Smith de ses gonds. Récompensé quelques minutes plus tard, l’acteur avait alors expliqué «l'amour vous fait faire des choses folles», avant de présenter le lendemain des excuses publiques à l’Académie et à Chris Rock. L’humoriste n’a, de son côté, pas porté plainte.