Bill Murray accusé de comportement inapproprié : la production du film Being Mortal interrompue

Searchlight Picture a suspendu la production de Being Mortal, suite à des plaintes visant le comportement estimé «inapproprié» de l’acteur Bill Murray.

Mercredi, le studio a envoyé une lettre aux acteurs et à l'équipe du film, les informant que le tournage avait été suspendu en raison d'une plainte dont la nature exacte n’a pas été révélée. Elle ne concernerait pas le Covid-19, a-t-il seulement été précisé. «À la fin de la semaine dernière, nous avons été informés d'une plainte et nous l'avons immédiatement examinée», indique la note relayée par le magazine Variety.

Searchlight Pictures a pour l’heure refusé de commenter l'enquête. On ne sait pas si Murray restera au casting ou s’il sera remplacé. Depuis le début du tournage, qui a commencé fin mars, près de la moitié du film a déjà été enregistrée.

Réalisé par Aziz Ansari (créateur de la géniale série Master of None), accusé lui-même d’agression sexuelle par une jeune femme en 2018, Being mortal compte aussi au casting Seth Rogen et Keke Palmer. «Nous espérons reprendre la production et nous travaillons avec Aziz et Youree [le producteur] pour déterminer le moment le plus adéquat», a également fait savoir la production.

Ce n’est pas la première fois que le comportement de Bill Murray sur un plateau de tournage est critiqué. Lucy Liu, qui avait joué avec lui dans Charlie et ses drôles de dames, avait raconté qu’il s’était montré détestable : «Certains propos sont inexcusables et inacceptables», avait-elle rapporté.