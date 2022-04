Festival de Cannes 2022 : Vincent Lindon présidera le jury de la 75e édition

Vincent Lindon présidera le jury du 75e festival de Cannes, qui se tiendra du 11 au 28 mai prochain.

L'acteur français remettra la Palme d’or à l’un des 21 films de la Compétition lors de la Cérémonie de clôture, ont annoncé ce mardi 26 avril les organisateurs dans un communiqué.

Celui qui avait remporté le prix d’interprétation masculine en 2015 pour son rôle dans «La Loi du marché» de Stéphane Brizé, succède ainsi au réalisateur américain Spike Lee, qui, l’année dernière, avait décerné avec son jury, la Palme d’or à Julia Ducournau pour son film «Titane».

Entouré de huit jurés

Vincent Lindon sera entouré de huit jurés, dont le réalisateur Français Ladj Ly, à qui l'on doit notamment le film «Les Misérables», César du meilleur film, le réalisateur et scénariste américain Jeff Nichols, et le réalisateur et scénariste norvégien Joachim Trier («Julie en 12 chapitres»).

Sur la liste des jurés de cette 75e édition, figurent également l'actrice et cinéaste britannico-américaine Rebecca Hall, l'actrice indienne Deepika Padukone, l'actrice danoise Noomi Rapace, l'actrice et réalisatrice italienne Jasmine Trinca, ainsi que le producteur et réalisateur iranien Asghar Farhadi.

Dans l’histoire du Festival, les artistes français ont souvent tenu ce rôle pour une édition-célébration, comme Yves Montand en 1987 pour le 40e anniversaire, Gérard Depardieu en 1992 pour le 45e Festival, ou encore Isabelle Adjani en 1997 pour le 50e anniversaire.