«The Fall Guy» : tout savoir sur la série culte «L'homme qui tombe à pic», dont s'inspire le film

Ryan Gosling, Emily Blunt et Aaron Taylor-Johnson sont réunis à l’écran dans «The Fall Guy», le nouveau film de David Leitch. En salles le 1er mai, cette comédie d’action est inspirée d’une série emblématique des années 1980, «L’homme qui tombe à pic».

Elle a marqué toute une génération. Deux ans après «Bullet train», le réalisateur David Leitch signe «The Fall Guy», une nouvelle comédie d’action dans laquelle Ryan Gosling se glisse dans la peau du célèbre Colt Seavers, alias le cascadeur dans la série emblématique «L’Homme qui tombe à pic».

Au cinéma le 1er mai prochain, le film s’inspire en effet de cette série télévisée à succès, diffusée aux États-Unis entre 1981 et 1986, et en France à partir de septembre 1982. Ce programme a été réalisé par Glen A. Larson, le créateur de «Magnum», «K 2000» et «Battlestar Galactica», et qui a d’ailleurs contribué à la genèse du film «The Fall Guy» avant de rendre son dernier souffle, en 2014.

le charismatique Lee Majors

Composée de cinq saisons, la série était portée par la star charismatique de l'époque Lee Majors, aussi connue pour avoir été la vedette de «L'Homme qui valait trois milliards». Dans «L’Homme qui tombe à pic», Lee Majors était donc Colt Seavers, un cascadeur d'Hollywood qui profite de ses talents pour travailler au noir comme chasseur de primes et ainsi arrondir ses fins de mois.

Avec son gros pikup, il a pour mission de traquer des fugitifs pour les confronter à la justice. Au programme de chaque épisode : des bagarres à gogo, des courses-poursuites effrénées, des cascades à couper le souffle et une bonne dose d’humour. Pour chasser les criminels, Lee Majors peut également compter sur l’aide de son cousin Howard, campé par Douglas Barr, et de la pimpante Jody, incarnée par Heather Thomas.

un générique inoubliable

Le générique de cette série mythique a lui aussi marqué les esprits. Mais qui se cache derrière ? Eh bien Lee Majors lui-même. Dans la version originale, on lui doit l’interprétation de la chanson «Unknown Stuntman», que les fidèles spectateurs ont certainement toujours en tête.

Pour la VF, le générique a été adapté et interprété par Haim Saban, producteur américano-israélien spécialisé dans les adaptations de génériques. Pourtant, c’est bien le nom du chanteur Lionel Leroy - la voix des génériques de «Dallas» et «Starsky & Hutch» -, qui est inscrit en gros sur la pochette du 45 tours, et ce, en raison d’une fâcheuse erreur d’impression.