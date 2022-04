Les Pharaons de Nubie s’invitent au musée du Louvre

Jusqu’au 25 juillet prochain, le musée du Louvre accueille l’exposition «Pharaon des deux terres. L’épopée africaine des rois de Napata». L’occasion de revenir sur l’histoire des Pharaons de Nubie, méconnue du grand public.

Si les Pharaons égyptiens sont particulièrement connus, les Pharaons de Nubie ont également marqué l’histoire. Pour mieux comprendre leur histoire, revenons sur le contexte de l’époque : au VIIIe siècle avant J.-C., l’Égypte est instable et divisée. La brillante dynastie des Ramsès n’est plus. La Nubie, longtemps dominée par l’Égypte, prend alors son indépendance et le royaume de Kouch s’y constitue, avec Napata en capitale.

Vers 720 avant J.-C., le roi de Kouch Piânkhy part de Napata à la conquête du nord de la vallée et de l’Égypte. Ses successeurs créent alors un royaume des Deux Terres en unifiant l’Égypte et le pays de Kouch. La 25e dynastie était née. Elle régnera jusqu’en 655 avant J.-C. sur un immense territoire, s’étendant du delta du Nil jusqu’au confluent du Nil Blanc et du Nil Bleu.

Des objets spectaculaires

L’exposition du Louvre met en lumière le rôle de premier plan de ce vaste royaume, et «raconte l’épopée que fut cette conquête de toute la vallée, le règne du plus célèbre de ces rois, Taharqa, cité dans la Bible et enfin la défaite du dernier pharaon de la 25e dynastie Tanouétamani, devant les Assyriens». Des objets spectaculaires y sont présentés : stèles et statues monumentales en granit, statuettes en bronze et or, amulettes. Certains d’entre eux sont d’ailleurs sortis de fouille ces dernières années. L’une des originalités de cette exposition est la présentation des répliques des statues de Doukki Gel, découvertes en 2003.

© Musée du Louvre, dist. RMN-Grand Palais / Christian Décamps.

Au-delà des visites classiques, vous pourrez profiter de visites guidées à partir du 9 mai, tous les jours à 11h30. Des visites contées seront également disponibles pour grands et petits, à partir de 6 ans. Des ateliers seront même proposés pour les enfants des 4 ans. Le 15 mai, «Raconte-moi tes exploits» permettra notamment de découvrir les stèles kouchites et les hiéroglyphes, puis de raconter vos exploits en mêlant dessins et textes sur une planche de BD.

«Pharaon des deux terres. L’épopée africaine des rois de Napata», au musée du Loudre (Hall Napoléon). 28 avril – 25 juillet 2022. 17€.