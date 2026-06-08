Landerneau : Andy Warhol s'expose dans un ancien supermarché

Près de 200 œuvres signées Andy Warhol prennent place dans un lieu hautement symbolique : le premier supermarché Leclerc, devenu centre d’art. L'exposition est visible jusqu’en 2027 à Landerneau, en Bretagne.

Il l'avait prédit. «Un jour, tous les grands magasins deviendront des musées», affirmait Andy Warhol. Depuis ce week-end, près de 200 œuvres réalisées par l’artiste américain ont investi les allées du Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la culture, un centre d'art installé à Landerneau (Finistère), dans le tout premier supermarché Leclerc.

Des célèbres soupe Campbell’s aux bouteilles de Coca-Cola, en passant par les boîtes d’éponges à récurer Brillo, l’exposition, baptisée simplement «WARHOL», retrace le dialogue permanent qu’entretenait Andy Warhol, de son vrai nom Andrew Warhola, avec l’univers de la publicité et de la consommation de masse.

une collaboration prestigieuse

Peintures, sérigraphies, dessins, films et archives jalonnent ce parcours qui réunit des œuvres rarement, voire jamais, montrées au public, ainsi que des créations iconiques, comme les portraits flamboyants de célébrités qui ont fait sa renommée, de Yves Saint Laurent, à Dennis Hopper en passant par Truman Capote.

Présentée jusqu’au 24 janvier 2027, cette rétrospective donne également à voir deux peintures de la Trump Tower, que Donald Trump avait finalement refusé d’acquérir. Conçue en collaboration avec le musée Andy Warhol de Pittsburgh, ville natale du roi du Pop Art, disparu en 1987, elle s’achève sur une réflexion plus large autour de la signification du rêve américain et la construction du mythe des Etats-Unis.