Céline Dion : les dates de concert de nouveau reportées pour «raison de santé»

Au bord des larmes, Céline Dion a ce vendredi annoncé qu'elle reportait à 2023 tous les concerts de sa tournée «Courage World Tour» en Europe cette année, en raison d'un problème de santé.

«Je me sens un peu mieux... mais il m'arrive encore d'avoir des spasmes», a expliqué la chanteuse québecoise dans un communiqué publié en France par La Défense Arena. «Je suis tellement désolée d'avoir à changer les dates de la tournée en Europe une nouvelle fois; la première fois ce fut à cause de la pandémie, maintenant c'est en raison de ma santé», a précisé l'artiste âgée de 54 ans.

«Pour être sur scène, je dois être au top de ma forme. Pour être honnête, j'ai hâte, mais je ne suis pas encore tout à fait prête... Je fais de mon mieux pour revenir à 100% pour monter sur scène, parce que c'est ce que vous méritez», poursuit-elle.

Les dates prévues en 2022 sont reprogrammées du 24 février au 4 octobre 2023 ; les nouvelles dates à @ParisLaDefArena (Septembre 2023) seront annoncées sous 2 semaines.





Lire le communiqué complet sur Instagram

En France, les six concerts prévus à La Défense Arena - les 16, 17, 20, 21, 23 et 24 septembre 2022 - sont reportés à septembre 2023, précise la salle, qui explique que la chanteuse « poursuit sa convalescence ». Pour plus d’informations, les détenteurs de billets sont appelés à se rendre sur le point de vente originel, est-il signalé sur le site internet de la salle. Les nouvelles dates de concert seront communiquées sous deux semaines.

Céline Dion s'est également directement adressée à ses fans dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, où elle s'est à nouveau excusée et les a remerciés de leur «loyauté», la voix tremblante d'émotion.

Céline Dion avait officialisé les dates européennes de sa tournée mondiale en 2019 et aurait dû être à Paris en juin et juillet 2020. Plus de 200.000 billets avaient été vendus en seulement quelques heures. Malheureusement, en raison de l'épidémie de coronavirus, cette série de concerts avait dû être reportée à plus tard.

Céline Dion avait donné les 52 premiers spectacles de la tournée avant le début de la pandémie, début 2020. Elle avait ensuite annoncé en janvier dernier qu'elle annulait la partie nord-américaine de cette tournée à cause de ses problèmes de santé.

«Je fais du mieux que je peux pour reprendre la forme dès que possible, a poursuivi la chanteuse ce vendredi dans sa vidéo. Et sachez que les nombreux messages d'amour et de support que vous m'envoyez font partie de mon traitement médical. Ça m'aide énormément. Merci beaucoup pour tout cet amour», a-t-elle conclu.