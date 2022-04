Guerre en Ukraine : Céline Dion intervient publiquement pour la première fois depuis des mois

Absente de la sphère publique depuis près de six mois, Céline Dion a pris pour la première fois la parole sur ses réseaux.

Depuis l’annulation de sa résidence à Las Vegas, en octobre dernier, puis de sa tournée nord-américaine qui devait débuter le mois dernier en raison de problèmes de santé liés à des spasmes musculaires, la pop star est restée en retrait de la sphère médiatique. Elle est sortie de son silence ce week-end dans une vidéo partagée sur Instagram. La chanteuse de 54 ans y apparaît, non pas pour évoquer sa santé, mais pour lancer un appel de soutien à l’Ukraine.

Un appel à la mobilisation

Plus sérieuse que jamais, les traits tirés et l’air grave, l’interprète de «My heart will go on» explique «soutenir l’Ukraine» et exhorte les dirigeants internationaux à agir. «A tous les dirigeants du monde, nous avons besoin de vous maintenant, et plus que jamais, pour réponde à l’appel des associations et des bénévoles qui agissent pour supporter les réfugiés ukrainiens partout sur la planète» poursuit-elle, avant d’appeler à un soutien financier massif.

«Demain, vous allez devoir décider quel soutien vous serez capables de donner à ces gens qui ont été contraints de quitter leur maison, leur pays, ceux qu’ils aiment. S’il vous plaît, levez-vous pour tous ces réfugiés», conclut l’artiste, tout de blanc vêtue, sobrement maquillée et les cheveux tirés.

Une première prise de parole, qui intervient à quelques semaines du coup d’envoi de sa tournée européenne et donne, malgré le contexte dramatique, des nouvelles rassurantes de l'artiste. Céline Dion apparaît sur ces images bien moins amaigrie que sur les nombreuses photographies qui ont circulées depuis la fin de l'année dernière, alors même qu'elle doit entamer sa tournée au Royaume-Uni, le 25 mai prochain.

Une tournée qui ne la ménagera pas, puisque cinquante dates sont prévues à travers l'Europe entre mai et septembre, avec un passage par Paris, du 16 au 24 septembre.