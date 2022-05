Backstreet boys : le boys band culte est de retour et va se produire en France

Boys band phare des années 1990, les Backstreet Boys sont de retour et leur tournée passera bientôt par la France.

A compter du 4 juin prochain, Brian Littrell, Nick Carter, Kevin Richardson, Howie Dorough et A. J. McLean partiront en tournée, d’abord aux Etats-Unis, puis en Europe, notamment à Lisbonne, Madrid, Cologne, Londres, Manchester, ou encore Paris.

C’est le 8 octobre que les interprètes de «I want it that way» promettent de mettre le feu à l’Accor Arena.

ANNONCE / Les Backstreet Boys sont de retour pour une tournée Européenne ! Ils seront de passage à Paris pour une date exceptionnelle, le samedi 8 octobre à l’Accor Arena dans le cadre de leur DNA World Tour. Mise en vente vendredi 13 mai à 10h https://t.co/TF9AjoQ8by pic.twitter.com/s9SAhZWbAk — Live Nation France (@LivenationFR) May 10, 2022

Nostalgie oblige, les places risquent de se vendre très vite… Des préventes seront organisées dès ce jeudi 12 mai à partir de 10h, avant une ouverture officielle de la billetterie le lendemain.

Les Backstreet Boys, un des groupes les plus vendeurs de l’histoire avec 130 millions d’albums écoulés, sont nés il y a trente ans et ont marqué toute une époque, notamment avec le tube «Everybody».