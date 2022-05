Décès de Vangelis : ses trois musiques de films emblématiques

Vangelis est décédé à l'âge de 79 ans. Le mythique compositeur grec, autodidacte, est surtout resté dans les mémoires pour ses bandes originales de films. Voici les trois plus connues, qui ont fait la renommée de ce pionnier du new age et de la musique électronique.

Les chariots de feu (1981)

C'est sans aucun doute la musique qui restera dans les mémoires. Devenu indissociable des «chariots de feu», film réalisé par Hugh Hudson et racontant le parcours de deux athlètes participant aux JO de 1924, le thème principal a marqué à jamais les cinéphiles. Sa grandiloquence et sa majesté collent parfaitement à l'histoire, baignée de grands principes et incitant au dépassement de soi.

Une partition pour laquelle Vangelis a d'ailleurs reçu son unique Oscar de la meilleure musique de film. C'était en 1982.

Blade runner (1982)

C'est son autre chef d'œuvre, qui magnifie le film avant-gardiste signée Ridley Scott. Toujours aussi moderne, inspirant encore des compositeurs, à l'image de Hans Zimmer dans le dernier Dune, cette musique plonge directement le spectateur dans ce futur sombre, trouble et angoissant, agrémenté de thèmes à la douce mélancolie.

Cette fois-ci, cette création lui vaudra d'être nommé aux Golden Globes, mais c'est John Williams qui avait remporté le prix pour «E.T».

1492 : Christophe colomb (1992)

Dix ans après, le compositeur grec retrouve Ridley Scott pour cette fresque autour de l'explorateur génois, campé par Gérard Depardieu. Là encore, son art de la grandiloquence fait merveille. Le thème principal, Conquest of Paradise, est tiré de la Folia, un thème historique de la musique européenne.