Andy Fletcher, membre fondateur de Depeche Mode, est mort. Il était âgé seulement de 60 ans.

Les fans de Depech Mode pleurent la mort du fondateur du célèbre groupe de rock alternatif britannique. Andy Fletcher, claviériste, est décédé à l'âge de 60 ans, a-t-on appris jeudi soir.

«Nous sommes choqués et remplis d'une immense tristesse en raison du décès prématuré de notre cher ami, membre de la famille et membre du groupe. Fletch avait un véritable cœur en or et était toujours là quand vous aviez besoin de soutien, d'une conversation animée, d'une bonne rigolade ou d'une pinte fraîche», a indiqué sur sa page Facebook le reste des membres du groupe.

Actif depuis les années 80, Depech Mode est mondialement connu notamment grâce à ses hits, Enjoy the Silence, Just Can't Get Enough, Personal Jesus ou encore Policy of Truth. Ce qui lui a valu de vendre plus de 100 millions de disques dans le monde.