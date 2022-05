Royaume-Uni : l'acteur Kevin Spacey inculpé d'agressions sexuelles contre trois hommes

L’acteur-phare de la série «House of Cards», Kevin Spacey, a été inculpé d’agressions sexuelles contre trois hommes. Les faits reprochés couvrent une période allant de mars 2005 à avril 2013.

L'acteur américain Kevin Spacey a été inculpé de quatre agressions sexuelles contre trois hommes, a annoncé ce jeudi 26 mai le Crown prosecution service (CPS), le parquet britannique.

«Le CPS a autorisé des poursuites pénales contre Kevin Spacey, 62 ans, pour quatre chefs d'agression sexuelle contre trois hommes», a déclaré Rosemary Ainslie, cheffe de la division spéciale des crimes du CPS dans un communiqué.

«Il a également été accusé d'avoir amené une personne à se livrer à une activité sexuelle avec pénétration sans son consentement. Les accusations font suite à un examen des preuves recueillies par la police métropolitaine dans son enquête», a ajouté le CPS.

CPS authorises sexual assault charges against Kevin Spacey





Rosemary Ainslie, Head of the CPS Special Crime Division, said: “The CPS has authorised criminal charges against Kevin Spacey, 62, for four counts of sexual assault against three men.



https://t.co/1bLq1nv1S0 pic.twitter.com/TqDuEfoLIE

— Crown Prosecution Service (@CPSUK) May 26, 2022