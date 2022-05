Art : la notion de fragilité explorée dans une exposition passionnante à Paris

Jusqu’au 6 juin prochain, l’exposition «Handle With Care» présente le travail de plusieurs artistes autour du thème de la fragilité, à Paris.

La fragilité est un vaste concept, que l’exposition multi-galeries «Handle With Care» a tenu à explorer dans un nouvel affichage. Après trois années de fonctionnement nomade, The Spaceless Gallery a décidé d'inviter les galeristes qui les inspirent. Neuf galeries sont ainsi réunies au cœur de l’Hôtel d'Aguesseau, un hôtel particulier assoupi au cœur de Saint-Germain-des-Prés (Paris 6e).

© Galerie Millen'Art

La galerie Millenn’Art a notamment choisi de présenter le travail de Léo Nataf et de Joana Vasconcelos. Le premier, né à Paris et formé à la Saint Martins School of Art à Londres, raconte son parcours : «Je dessine depuis tout petit, et j’ai découvert la sculpture durant ma formation. Comme je ne parlais pas spécialement anglais, il m'a fallu du concret, du volume, pour réussir à m'exprimer. Les formes ont accompagné les mots.»

Le rapport homme / nature questionné

Inspiré par la matière, l’artiste nous confie : «Je m’intéresse principalement au rapport entre l'homme et la nature. Aujourd'hui ce sont deux principes totalement divisés, mais je me focalise sur l'homme dans un tout. Je travaille énormément avec le feu, je vais brûler mes œuvres et la flamme va manger la matière. Je vais avoir le moins possible d'interactions sur le résultat final de la pièce. Je laisse la nature reprendre ses droits.»

© Galerie Millen'Art

En parallèle de ce travail, Léo Nataf mène également des recherches anthropologiques dans de nombreuses communautés telles que les Korawei en Papouasie-Nouvelle-Guinée ainsi que différentes ethnies en Amazonie. «Ca me permet de questionner ce rapport homme/nature qui n'est pas du tout le même. Dans ces communautés, les deux ne sont pas séparés, le principe de nature n'existe même pas en réalité.»

Les éléments étant à la base des œuvres, une large part d’imprévu est laissée au processus. «J'aime travailler avec la fragilité du résultat et construire dessus. Je brûle, puis sur ces trous de matière, je vais faire comme des négatifs de céramique. Je construis sur cet imprévu», affirme-t-il. Si son travail est à première vue éloigné de celui de Joana Vasconcelos, sa démarche étant beaucoup «plus aérienne, et basée sur le fil», les démarches ont d’immenses similarités.

«Handle With Care», jusqu'au 6 juin à l'Hôtel d'Aguesseau. 18 Rue Séguier, 75006 Paris.