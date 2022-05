Paris : la Joconde entartée par un activiste écologiste

Dimanche, La Joconde a été victime d’un jet de tarte à la crème, par un activiste pour l’environnement. Conservé derrière un verre blindé, le tableau le plus célèbre au monde n’a heureusement subi aucun dommage.

C’est à une scène surréaliste que des visiteurs du musée du Louvre ont assisté dimanche. Un homme a en effet lancé un gâteau sur l’œuvre de Leonard de Vinci, la Joconde.

De nombreuses images diffusées sur les réseaux sociaux montraient la vitre blindée qui protège le tableau, maculée de crème. Celle-ci a rapidement été nettoyée par le personnel du musée.

Selon un internaute, qui a publié une vidéo sur Twitter, le responsable de cet acte de vandalisme s’était présenté dans la salle du musée déguisé en vieille dame. Il «s’est levé de sa chaise roulante et a essayé de briser la vitre blindée de Mona Lisa. Il a ensuite étalé du gâteau sur la vitre, a jeté des roses partout avant d’être maîtrisé par la sécurité», a-t-il raconté sur le réseau social.

Maybe this is just nuts to me but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. ??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM

— Lukeee (@lukeXC2002) May 29, 2022