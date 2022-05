Cinéma : «Top Gun : Maverick» à la tête du box-office américain

Selon des chiffres provisoires publiés dimanche 29 mai par le cabinet spécialisé Exhibitor Relations, «Top Gun: Maverick s'est envolé dès sa sortie à la tête du box-office américain.

Trente-six ans après la sortie du film d'avions porté par Tom Cruise, le succès ne ralentit pas. Selon les chiffres provisoires publiés dimanche 29, «Top Gun: Maverick s’est placé en première place du box-office dès sa sortie, rapporte l’AFP. Présenté au festival de Cannes, où Tom Cruise a reçu une Palme d'or d'honneur, le film Paramount/Skydance a récolté 151 millions de dollars aux Etats-Unis et au Canada selon ces estimations sur quatre jours, de vendredi à lundi.

Le film cartonne également en France, puisque le film a réalisé le meilleur score du 1er jour avec 320 887 spectateurs dont 120 473 en avant-première, précise AlloCiné.

Tom Cruise y incarne toujours le pilote d'essai de la marine Pete «Maverick» Mitchell, désormais capitaine, qui s'entraîne à bombarder l'usine d'enrichissement d'uranium d'un pays voyou, précisent nos confrères. Côté casting, on retrouve notamment Ed Harris, Jennifer Connelly, Miles Teller et Jon Hamm. Val Kilmer, le vétéran de «Top Gun», y fait une brève apparition dans le rôle d'Iceman.

«Doctor Strange» en seconde position

La deuxième place du classement est occupée par «Doctor Strange in the Multiverse of Madness», la dernière production des Studios Marvel, en tête trois week-ends de suite, et qui totalise encore 21,1 millions de recettes de vendredi à lundi. En troisième position (15 millions de dollars) débarque le film d'animation «Bob's Burgers: le film», basé sur la série télévisée américaine du même nom.

On retrouve ensuite, avec 7,5 millions de dollars, «Downton Abbey 2: Une nouvelle ère» puis «Les Bad Guys», des animaux hors-la-loi qui tentent de devenir gentils (6,1 millions de dollars). Voici la suite et fin du classement :

6. «Sonic 2» (3,1 millions)



7. «Everything Everywhere All at Once» (3,1 millions)



8. «Le Secret de la cité perdue» (2,3 millions)



9. «Men» (1,5 million)



10. «Les animaux fantastiques: Les secrets de Dumbledore» (1,1 million)