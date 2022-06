La cuisine dans Ghibli : un livre de recettes pour croquer à pleines dents l’univers du fameux studio

Les fans des productions Ghibli vont se mettre aux fourneaux et fondre de bonheur grâce à «La cuisine dans Ghibli», un livre de recettes paru ce 1er juin qui rend hommage aux plats apparaissant dans les célèbres films d’animation.

Une plongée exaltante dans la culture nipponne. Après «Les Recettes des films du Studio Ghibli», sorti chez Ynnis Editions en 2020, «La cuisine dans Ghibli – les recettes du studio légendaires», nouvel ouvrage paru ce 1er juin (et d’un point de vue artistique dépasse son prédécesseur), ouvre de nouveau grand l’appétit des fans des films d’Hayao Miyazaki et Isao Takahata.

Edité chez Hachette Heroes, il est signé Thibaud Villanova, auteur depuis 2014 des livres de recettes «Gastronogeek», une série de 16 ouvrages qui décryptent les plats de films et séries cultes, écoulés à plus de 500.000 exemplaires.





Le chef cuisinier et expert en pop culture a cette fois concocté 35 recettes inspirées par les films du studio Ghibli, de la tourte poisson-potiron de «Kiki la petite sorcière» aux hambagu de «Pompoko», en passant par le banquet maudit du «Voyage de Chihiro», le saumon à la toscane de «Porco Rosso», ou encore le shabu shabu de «Mes voisins les Yamada».

Autant de petits trésors culinaires chers aux cinéphiles qui se replongeront à l'occasion dans les séquences de leurs films préférés, comme celle où la petite Ponyo se réjouit de se mettre à table, et se montre même - «kawaïerie» suprême - au sommet de la joie en découvrant du jambon dans son bol fumant.

© Hachette

© Ghibli

Techniques et astuces, ingrédients et matériels, le livre est une porte d’entrée très intéressante à quiconque veut s’initier à la cuisine japonaise, le plaisir de revivre les séquences cultes du cinéma d’animation en plus.

Pour aller plus loin, certaines des recettes ont fait l'objet de vidéos à retrouver sur le compte Youtube du chef.

Le bento de «Mon Voisin Totoro» :

© Ghibli