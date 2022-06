La chanteuse Julee Cruise est décédée à l'âge de 65 ans

La chanteuse et actrice Julee Cruise est décédée à l’âge de 65 ans. Son mari Edward Grinnan a annoncé cette triste nouvelle sur les réseaux sociaux.

L’artiste Julee Cruise, notamment connue pour son interprétation du titre «Falling», dont une version instrumentale est utilisée comme thème muscial de la série télévisée «Twin Peaks», est décédée ce jeudi 9 juin à 65 ans.

«Elle a quitté ce royaume selon ses propres conditions. Pas de regrets. Elle est en paix…», a écrit sur Facebook son époux Edward Grinnan.

«Je lui ai mis sa chanson Roam des B-52 (groupe dont elle a été membre, NDLR) durant son dernier souffle. À présent, elle va vagabonder pour toujours. Repose en paix, mon amour», a-t-il poursuivi.

Today, it has been confirmed on Facebook that the illustrious and brilliant #JuleeCruise passed away, leaving us heartbroken. Beyond the Log Lady and Laura Palmer, when we think about the town of #TwinPeaks, we think of Questions of a Blue World. It's blue. May she roam forever. pic.twitter.com/QyB2c4OlHS

— Complex Cut (@ComplexCut) June 10, 2022