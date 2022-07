Musique : Lyon, la nouvelle scène rock de France

Si la ville de Lyon est connue pour sa cathédrale, sa gastronomie ou encore ses traboules, elle vit également un renouveau de sa scène musicale, qui passe principalement par le rock. La preuve par trois.

After Geography, Bandit Bandit, Last Train, Eliott Jane… Les groupes de rock ne manquent pas à l’appel. Pourtant, la ville de Lyon a longtemps été davantage cataloguée comme scène électronique. Nicolas, membre de After Geography et Lyonnais d’origine, explique : «Lyon a été bien plus électro que rock pendant pas mal d'années. Quand on avait notre groupe The Socks avec Julien on tournait beaucoup mais à l'étranger, ici on était un peu des ovnis.»

Depuis plusieurs années et notamment l’installation d’une agence de production et de diffusion musicale, Nicolas constate un renouveau. «Depuis que Cold Fame s'est installé à Lyon, il y a eu un élan évident. Les Bandit Bandit sont venus s'installer également, il y a Last Train...»

De nouveaux espaces pour faire ses preuves

Un propos partagé par Maéva, des Bandit Bandit : «On a vraiment été agréablement surpris en arrivant de voir à quel point Lyon était vivante et bouillonnante.» En effet, après avoir rencontré Hugo sur Tinder en 2015, donnant lieu à un coup de foudre sentimental et musical, le duo décide de venir vivre à Lyon.

Eliott Jane, en solo depuis la séparation de son premier groupe de punk et lyonnaise de naissance, valide également cette idée d’une scène en renouveau. Celle qui se dit inspirée «par la scène rock et alternative lyonnaise à force de la côtoyer, puis plus tard par la nouvelle scène plus orientée chanson», déclare : «Il y a une scène lyonnaise émergente en ce moment, avec des artistes que je qualifierais plutôt de chanson française, pop électro, même si je n'aime pas tellement les étiquettes. Je pense à des artistes comme le duo Slogan, le groupe MPL, Melba, Martin Luminet ou encore Oscar les vacances, mais il y a aussi des artistes qui puisent leurs influences dans une scène plutôt anglo-saxonne ou encore soul».

Tous évoquent une entraide entre groupes, de la simple bienveillance jusqu’au partage. Au-delà des concerts communs et des échanges sur les réseaux, Eliott Jane évoque les 24 heures du Mot : «Cela permet de créer une chanson tous ensemble en une seule nuit, ça crée du lien entre nous. J'ai un très bon souvenir de cette nuit blanche à écrire avec Melba et Clémence de Slogan.»

Côté concerts, plusieurs scènes ressortent du paysage lyonnais. À commencer par le Groom, anciennement basée sur des DJ set et désormais terrain privilégié des rockeurs. Pour Maeva, qui estime «ne pas être mal lotie ici à Lyon», le ratio est plutôt positif. «Je crois qu’il y en a pour tous les goûts. Et il est assez aisé de trouver des programmations ultra qualitatives, que ce soit en découvertes ou en artistes confirmés», affirme-t-elle.

Un propos néanmoins nuancé par Nicolas : «Il y a des grandes scènes comme le Transbo, et quelques lieux plus alternatifs, mais c'est sûr que les salles à moyenne capacité dans le centre c'est ce qui a toujours manqué. Heureusement que le Marché Gare va rouvrir, on a hâte.» Même constat du côté d’Eliott Jane : «Pour moi il manquait une salle intermédiaire entre la taille du Transbordeur et la taille d'un café-concert comme le Groom depuis un certain temps. Heureusement, le Marché Gare - qui occupait cette place importante dans la ville - va réouvrir à la rentrée après quelques années de travaux». Une énième raison d’aller découvrir de nouveaux artistes sous le soleil lyonnais.

After Geography – maxi 45 tours «Mr Rain» disponible, en tournée cet été.

Bandit Bandit – album «Tachychardie» disponible, en tournée cet été.

Eliott Jane – EP «Liberté chérie» disponible, en tournée cet été.