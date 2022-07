Le groupe Kids Return dévoile une reprise de Michel Legrand

Actuellement en tournée, les membres de Kids Return ont dévoilé une superbe reprise de Michel Legrand, «I Will Wait For You».

Le morceau parfait pour cet été est arrivé ! Kids Return est de retour avec «I Will Wait For You», une reprise de Michel Legrand. Dans un mini-clip dévoilé sur Instagram ce mercredi 13 juillet, Adrien et Clément interprètent leur titre, guitare à la main, en déambulant dans les rues du quartier du Marais, à Paris, à la rencontre des passants. Ce single clôture un cycle, et annonce surtout les prémices de leur premier album prévu en octobre.

Les deux amis de longue date – ils se sont rencontrés à l’âge de 13 ans – ont d’ores et déjà quatre morceaux avant cette reprise : «Melody», «Our Love», «Orange Mountains», et «Forever». Avec des visuels toujours particulièrement soignés. Le nom de groupe, inspiré par le film du réalisateur japonais Takeshi Kitano, évoque la «profondeur que contient la fausse naïveté de l’enfance».

Pour ceux qui n’auraient pas encore vu le groupe en concert, pas de panique, ils sont en tournée estivale à travers la France, et ont même et plusieurs dates en Europe ! Ils seront notamment au festival Pete the Monkey le 15 juillet, à Rock en Seine (Paris) le 28 août ou encore au Climax Festival (Bordeaux) le 9 septembre.