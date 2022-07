Décès de Paul Sorvino, acteur des «Affranchis» et père de Mira Sorvino

Le célèbre acteur américain, Paul Sorvino, s'est éteint ce lundi 25 juillet. Il avait 83 ans.

L'acteur américain Paul Sorvino, célèbre pour son rôle dans le film de gansters «Les Affranchis» et père de l'actrice Mira Sorvino, est décédé lundi à l'âge de 83 ans, a annoncé son entourage. «Je suis atterrée. L'amour de ma vie et l'homme le plus formidable à avoir vu le jour est parti. J'ai le coeur brisé», a écrit sa veuve, Dee Dee Sorvino, sur ses réseaux sociaux.

I am completely devastated The love of my life & the most wonderful man who has ever lived is gone . I am heartbroken ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/0wBSG3uTgD

Né en avril 1939 à New York, Paul Sorvino était surtout connu pour son rôle de Paul Cicero dans «Les Affranchis» de Martin Scorsese, aux côtés de Robert De Niro, Joe Pesci et Ray Liotta, sorti en 1990.

L'année suivante, il s'était illustré dans la série télévisée «New York, Police Judiciaire» où il interprétait un policier. En 1995, il endossait le rôle d'Henry Kissinger dans le film «Nixon» d'Oliver Stone.

«Mon père, le grand Paul Sorvino, est mort», a écrit sur Twitter sa fille Mira Sorvino, lauréate d'un Oscar en 1996 pour le film «Maudite Aphrodite» de Woody Allen. «Mon coeur est déchiré, une vie pleine d'amour, de joie et de sagesse à ses côtés s'est achevée», déplore-t-elle.

My father the great Paul Sorvino has passed. My heart is rent asunder- a life of love and joy and wisdom with him is over. He was the most wonderful father. I love him so much. I’m sending you love in the stars Dad as you ascend.

— Mira Sorvino (@MiraSorvino) July 25, 2022