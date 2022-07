79e Mostra de Venise : Quels sont les 23 films en lice pour le Lion d'or ?

La Mostra de Venise, dont la 79ème édition se tiendra du 31 août au 10 septembre, a dévoilé ce mardi 26 juillet sa sélection de films.

Les cinéphiles vont être ravis. En effet, le festival la Mostra de Venise – qui se déroulera du 31 août au 10 septembre prochain et sera retransmise en exclusivité sur Canal+ - a dévoilé ce mardi 26 juillet la liste des 23 films qui seront en lice pour le Lion d'or du meilleur film :

- Film d'ouverture : «White Noise» de Noah Baumbach (Etats-Unis, 136 minutes) avec Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle, Raffey Cassidy

- «Il Signore Delle Formiche» de Gianni Amelio (Italie, 134 minutes) avec Luigi Lo Cascio, Elio Germano, Leonardo Maltese, Sara Serraiocco

- «The Whale» («La Baleine») de Darren Aronofsky (Etats-Unis, 117 minutes) avec Brendan Fraser, Sadie Sink, Hong Chau, Samantha Morton, Ty Simpkins

- «L’immensità» («L'immensité») de Emanuele Crialese (Italie, 97 minutes) avec Penelope Cruz, Luana Giuliani, Vincenzo Amato

- «Saint Omer» de Alice Diop (France, 122 minutes) avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Valérie Dréville, Aurélia Petit

- «Blonde» de Andrew Dominik (Etats-Unis, 165 minutes) avec Ana de Armas, Adrien Brody, Bobby Cannavale, Xavier Samuel, Julianne Nicholson, Lily Fisher

- «Tar» de Todd Field (Etats-Unis, 158 minutes) avec Cate Blanchett, Noémie Merlant, Nina Hoss, Sophie Kauer, Julian Glover, Allan Corduner, Mark Strong

- «Love Life» de Koji Fukada (Japon/France, 123 minutes) avec Fumino Kimura, Kento Nagayama, Atom Sunada

- «Athena» de Romain Gavras (France, 97 minutes) avec Dali Benssalah, Sami Slimane, Anthony Bajon, Ouassini Embarek, Alexis Manenti

- «Bones and All» de Luca Guadagnino (Etats-Unis, 130 minutes) avec Taylor Russell, Timothée Chalamet, Mark Rylance, André Holland, Chloë Sevigny

- «The Eternal Daughter» de Joanna Hogg (Etats-Unis/GB, 96 minutes) avec Tilda Swinton, Joseph Mydell, Carly-Sophia Davies

- «Bardo, fausse chronique de quelques vérités» d'Alejandro Iñárritu (Mexique) avec Daniel Giménez Cacho, Griselda Siciliani, Ximena Lamadrid

- «Shab, Dakheli, Divar» («Au-delà du mur») de Vahid Jalilvand (Iran, 126 minutes) avec Navid Mohammadzadeh, Diana Habibi, Amir Aghaee

- «The Banshees Of Inisherin» de Martin McDonagh (Irlande/GB/Etats-Unis, 109 minutes) avec Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon, Barry Keoghan

- «Argentina, 1985» de Santiago Mitre (Argentine, 140 minutes) avec Ricardo Darín, Peter Lanzani, Alejandra Flechner, Norman Briski

- «Chiara» de Susanna Nicchiarelli (Italie/Belgique, 106 minutes) avec Margherita Mazzucco, Andrea Carpenzano, Carlotta Natoli

- «Monica» de Andrea Pallaoro (Etats-Unis/Italie, 106 minutes) avec Trace Lysette, Patricia Clarkson, Adriana Barraza, Emily Browning, Joshua Close

- «Khers Nist» («Les ours n'existent pas») de Jafar Panahi (Iran, 106 minutes) avec Jafar Panahi, Naser Hashemi, Vahid Mobaseri

- «All The Beauty And The Blooshed» de Laura Poitras (Etats-Unis, 113 minutes)

- «Un Couple» de Frederick Wiseman (France/Etats-Unis, 63 minutes) avec Nathalie Boutefeu

- «The Son» («Le fils») de Florian Zeller (GB, 123 minutes) avec Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby, Zen McGrath, Anthony Hopkins, Hugh Quarshie

- «Les Miens» de Roschdy Zem (France, 85 minutes) avec Sami Bouajila, Roschdy Zem, Meriem Serbah, Maïwenn, Rachid Bouchareb, Abel Jafrei, Nina Zem

- «Les Enfants des Autres» de Rebecca Zlotowski (France, 104 minutes) avec Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni, Callie Ferreira