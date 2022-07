Britney Spears de retour : la chanteuse aurait enregistré une reprise avec Elton John

Plusieurs médias américains rapportent que Britney Spears a tout récemment enregistré un titre avec Elton John. Il s’agirait d’une reprise du tube du chanteur britannique «Tiny Dancer» sorti pour la première fois en 1971.

Elle n’avait rien sorti depuis son album «Glory» en 2016. Alors qu'elle était sous tutelle, la princesse de la pop s'apprêterait à faire un come-back éclatant. La presse américaine rapporte en effet en ce 26 juillet que Britney Spears et Elton John auraient tout récemment enregistré un titre ensemble. «Ce duo était une idée d’Elton», déclare une source dans Page Six qui croit savoir que la chanson sera diffusée dans le monde entier dès le mois prochain par la maison de disques Universal.

«Britney est une grande fan d’Elton John. Le résultat de leur collaboration est excellent. On peut également remercier le célèbre producteur Andrew Watt, qui s’est occupé de tout. Il a déjà enregistré des disques pour Justin Bieber et Miley Cyrus et a remporté le Grammy du ‘Producteur de l’année’ en 2021. Britney est officiellement de retour et elle se réjouit de l’avenir», certifie la source.

«Ils ont déjà joué la chanson pour des représentants de la maison de disque et tout le monde a pété un câble, c’est si bon ! Ils disent que ça sera le morceau de l’été», assure encore le même informateur.

Ce retour sur le devant de la scène de Britney Spears est une surprise d’autant plus grande pour ses fans que la star, libérée de la tutelle abusive de son père après treize ans en décembre dernier, avait fait savoir qu’elle ne souhaitait pas «faire (de nouveau, ndlr) de la musique». Dans un long message publié sur ses réseaux sociaux, la star avait expliqué : «Après ce que j’ai traversé, j’ai peur des gens et de l’industrie musicale!!!! Ils me font vraiment du mal!!!!!! Ne plus faire de musique est un moyen de leur dire: ‘Allez vous faire foutre’.» Sir Elton John, qui est un grand habitué des duos-événements (récemment avec Dua Lipa, Lady Gaga ou encore Ed Sheeran) pourrait bien l’avoir persuadée du contraire...

Pour le plaisir, et en attendant de découvrir une éventuelle nouvelle version qui devrait encore beaucoup faire parler d’elle, on ne boude pas notre plaisir de réécouter la version originale de «Tiny Dancer».