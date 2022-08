Gims : le rappeur veut organiser ses propres Victoires de la musique

Gims a récemment affirmé vouloir organiser ses propres Victoires de la musique, estimant que cette cérémonie ne valorise pas l’univers du rap.

Le rappeur Gims, anciennement Maître Gims, a évoqué son désir de lancer ses propres Victoires de la musique. Selon l'artiste de 36 ans aux lunettes noires, cette grand-messe musicale ne reflète pas la diversité du rap.

Dans une story postée ce mercredi 3 août, l’interprète de «Sapés comme jamais» a critiqué l’emploi du terme «urbain» lors de la cérémonie de remise des prix. Il estime que ce qualificatif est trop réducteur.

«On nous met dans des catégories»

Tout comme SCH, entre autres, il estime que les artistes de rap ne sont pas assez mis en avant. «On nous met dans des catégories. Quand on parle d'album urbain de l'année c'est comme si on disait 'c'est le sous-album de l'année', c'est péjoratif. Il faut arrêter avec ça», a-t-il lancé.

Gims pousse un coup de gueule à propos du terme « urbain » :



pic.twitter.com/L0qRIw7HLc — Kultur (@Kulturlesite_) August 3, 2022

«Il y a des styles de musiques différents, pop, rock, rap... mais quand il y a des concours comme ça, a-t-il poursuivi, on peut pas faire gagner l'album de l'année d'un côté et l'album urbain de l'année de l'autre. On doit faire gagner celui qui s'est le plus vendu».

«je m'adresse aux milliardaires français»

Et Gims ne parle pas seulement de lui. «Quand tu vois les Gazo, Naps qui sont en train de tout casser en ce moment, ces gars-là doivent être aux Victoires de la Musique», a-t-il ajouté. La stars d'origine congolaise a ainsi décidé de prendre les choses en mains en organisant ses Victoires de la musique.

Pour ce faire, il n'a pas hésité à lancer un appel aux milliardaires de l'Hexagone. «Je fais un appel d'offre en direct je m'adresse aux milliardaires français. Pour la culture», a conclu le frère de Dadju.