Stromae : sa collaboration surprise avec la chanteuse Camila Cabello dévoilée ce 27 juillet

Ce 27 juillet le chanteur belge Stromae mettra en ligne le clip de sa nouvelle version de son titre «Mon amour», une reprise en duo avec la superstar cubano-américaine Camila Cabello.

Une collaboration surprise. Stromae a fait le bonheur de ses fans ce 26 juillet en annonçant la sortie imminente d’un nouveau titre et pas des moindres, puisqu’il s’agit d’un duo enregistré avec une des stars de la pop du moment, la chanteuse américaine Camila Cabello.

«Tomorrow/demain/mañana (soit ce mercredi 27 juillet, ndlr). Nouvelle version de "Mon amour" avec Camila Cabello», a-t-il déclaré sur Twitter.

Tomorrow/demain/mañana New version of "Mon amour" with @Camila_Cabello



See you at 8:45am PT/5:45pm CET for the Youtube Premiere (exclusive cross interview before the music video airs)!

https://t.co/8nSgQFa1iz pic.twitter.com/U9WJd37Drm — Stromae (@Stromae) July 26, 2022





Le clip, ainsi qu’une interview des deux artistes, seront dévoilées sur Youtube (lien du direct à voir ci-dessous), à 17h45 en France.

L’interprète du tube plabétaire «Havana» et ex petite-amie de Shawn Mendes a expliqué être une grande fan de Stromae.

«Je suis fan de @stromae depuis des années et j'ai toujours voulu collaborer avec lui. J'ai entendu son album à Paris et ce titre était mon préféré. Nous nous sommes rencontrés lors d'un gala et je lui ai envoyé un texto pour lui dire que c'était ma chanson préférée, puis je suis allée en studio et j'ai écrit un petit couplet rapide sur mes intentions pour un été chaud entre filles oh et je parle un peu français (Je suis obsédé par les langues) et je voulais chanter en français pour ce titre, ce que j’ai fait, MON AMOUR sort demain», a écrit Camila Cabello ce 26 juillet sur Instagram, accompagnant son texte d’une vidéo d’elle portant un béret.