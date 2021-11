Camila Cabello et Shawn Mendes : le couple glamour à la ville comme à la scène se sépare

En couple depuis deux ans, les deux stars de la pop Camila Cabello et Shawn Mendes ont rompu.

«Nous avons décidé de mettre un terme à notre relation amoureuse», ont-ils annoncé dans une déclaration commune sur les réseaux sociaux ce mercredi 17 novembre. «Nous avons d’abord construit notre relation comme meilleurs amis, et nous le resterons», ont-ils ajouté.

Leur premier titre «I Know What You Did Last Summer» était paru 2015, mais ce serait au moment de la sortie de «Senorita» que leur romance serait née. La star du dernier film Prime Video «Cendrillon» et le chanteur canadien n'avaient ensuite officialisé leur relation qu'en 2019, après avoir longuement fait languir leurs fans qui brûlaient d'impatience de savoir si leur romance dans les chansons avait un fond de réalité.

Leur rupture apparaîtra sûrement brutale aux yeux de ces derniers. En septembre, les deux jeunes gens avaient encore assisté ensemble au concert Global Citizen Live à New York et échangé un baiser sur scène.

Camila Cabello, 24 ans, et Shawn Mendes, 23 ans, avaient confié avoir passé le confinement de 2020 ensemble. «C'était la première fois au cours des six dernières années que nous pouvions juste nous détendre et ne pas travailler du tout. Nous faisions des balades à vélo autour de Miami, et c'était vraiment magnifique (…) Sans cette période, nous aurions eu beaucoup plus de mal à nous connecter. Ça nous a vraiment rapprochés», avait raconté le chanteur lors d’une interview pour Audacy Check In. Ce rapprochement n’aura finalement pas duré.