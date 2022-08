Omar Sy : le succès de la série «Lupin» exaspère les habitants d’Étretat

«Lupin», l’énorme série à succès de Netflix en France, ne fait pas que des heureux. En effet, les habitants de la cité normande d'Étretat déplorent l’afflux massif de fans de la fiction.

Si la ville d’Étretat voit défiler de nombreux touristes depuis des années, la situation a explosé depuis le succès de la série «Lupin». En 2021, elle a atteint 70 millions de visionnages en moins d'un mois, d’après les chiffres de Netflix. Or, après les premiers épisodes qui ont été tournés à Paris, Lupin – incarné par Omar Sy - et sa famille vont prendre l'air en Normandie, à Étretat, où l'on célèbre chaque année la «fête d'Arsène Lupin».

«On a l’impression d’être devenu le musée d’Omar Sy »

Depuis, le tourisme n’a plus aucun rapport avec les chiffres de fréquentation classiques, et voit défiler des hordes de visiteurs. Maryse Alix, la directrice du Clos Lupin, l'ancienne maison secondaire du romancier Maurice Leblanc dans laquelle il résida vingt ans, explique notamment que «la fréquentation du musée a été multipliée par dix». «Notre chiffre d'affaires avait bondi de 300 %, malgré sept mois de fermeture […] On a l'impression d'être devenu le musée d'Omar Sy alors qu'on n'a rien à voir avec ça», déplore-t-elle auprès du Parisien. Des habitants, lassés, se sont mis à fabriquer des barrières pour barrer l'accès à leur résidence, où des touristes tentaient de se garer, faute de place dans le parking aménagé.

Quant à la rue principale, jalonnée de boutiques de souvenirs, elle est prise d'assaut par les vacanciers et provoque de nombreux bouchons. «La mairie ne veut plus d'articles sur Étretat, il y en a trop, maintenant, elle veut faire du démarketing», ajoute la directrice du Clos Lupin.

Le maire de la ville, André Baillard, ajoute de son côté : «On souhaiterait un tourisme raisonné, mais on n'arrive pas à réglementer, on n'a jamais connu ça… Il ne faudrait pas plus de 5000 personnes au total pour être bien, mais on dépasse souvent les 6000 ou 7000.» Depuis ce boom du tourisme, de nombreux locaux ont choisi de quitter définitivement la ville.