Issey Miyake : trois créations incontournables du styliste japonais

Le créateur de mode japonais Issey Miyake, dont la carrière s'est étendue sur plus d'un demi-siècle, est décédé à l'âge de 84 ans, a-t-on appris ce mardi. Retour sur trois de ses créations emblématiques.

La ligne A-POC ( A Piece of Clothe )

© P.VERDY/AFP

Le créateur, toujours avide d’inventions technologiques, a crée la ligne A-POC dès 1976. Les vêtements sont fabriqués à l’aide d’une machine à tisser unique, et d’un secret de fabrication bien gardé dans l’atelier du créateur.

© Issey Miyake

A la fin du processus, le client coupe lui-même son vêtement, selon des coutures prédéfinies à partir de tubes de tissu. Lors d’un défilé en 1998 à Paris, la collection avait dévoilé des mannequins toutes reliées par le même bout de tissu (photo).

LA COLLECTION PLEATS PLEASE

Pour le créateur, le confort était une priorité. En 1991, la collection Pleats Please voyait ainsi le jour : une ligne de vêtements plissés et réputés infroissables, le plissage se faisant après la coupe et l’assemblage du vêtement, déjà achevé.

©P.VERDY/AFP

Une idée qui avait germé dans son esprit après sa rencontre avec les danseurs William Forsythe, et qui synthétisait sa vision de la mode. «Ni couture, ni mode, les Pleats Please sont “simplement des vêtements”», expliquait le créateur. «Après avoir commencé à les fabriquer, j’ai senti que je maîtrisais enfin le sens du mot design», précisait-il.

Le parfum au cœur de la création

Au-delà des vêtements, le créateur a également lancé une gamme de parfums. On retrouve notamment l’Eau d’Issey Eau de Toilette, le premier parfum floral aquatique pour femme, sorti en 1992 pour les femmes, et deux ans plus tard pour les hommes. «Inspiré de l’eau, il révèle pour la première fois la pureté et la noblesse des éléments essentiels de sa composition», décrit le site internet de la marque.

La fraîcheur et la transparence de l’eau sont associées au parfum des fleurs et à la senteur des bois au printemps. Le flacon «transcende les époques et les tendances, avec une silhouette épurée et élancée, dont les lignes évoquent une goutte en suspension», est-il ajouté. C'est le célèbre «nez» Jacques Cavallier qui composera l'ensemble de la gamme de parfums à succès.