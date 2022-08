Minions 2 : la Chine modifie la fin du film pour faire triompher la police

En Chine, «Les Minions 2» a été modifié spécialement pour le pays. Le but ? Faire triompher la morale et la police.

Le 19 août dernier, Les Minions étaient de retour sur les écrans des salles chinoises. «Les Minions 2: Il était une fois Gru» est le cinquième opus de la série, et s’attache à la jeunesse de Gru. Au contraire des autres versions internationales, celle pour la Chine continentale propose une conclusion alternative.



Les séquences n’ont pas été changées, mais une série d'images fixes et de commentaires ont été insérés à la fin, comme le précise l'AFP. Dans la version originale, le mentor de Gru, Will Karnage, auteur d'une tentative de vol, échappe à la justice après avoir simulé sa mort. Dans la version diffusée en Chine continentale, le personnage est rattrapé par la police et condamné à 20 ans de prison.



Quant au personnage de Gru, il est devenu un père modèle et est «retourné dans le droit chemin». En Chine, les oeuvres télévisuelles et cinématographiques, chinoises comme étrangères, doivent passer par un comité de censure avant de pouvoir être diffusées. Il est fréquent d’avoir des modifications afin d’obtenir ce que les autorités présentent comme des valeurs plus «saines».

La série «Friends», de retour en Chine en février, avait également provoqué l'incompréhension de spectateurs. En effet, des dialogues évoquant l'homosexualité d'un personnage avait été supprimés, rappelle l’AFP.