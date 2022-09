Le chef d'orchestre Lars Vogt est décédé des suites d'un cancer à 51 ans

Le chef d'orchestre allemand Lars Vogt, bien connu du public parisien, est décédé ce lundi 6 septembre à l'âge de 51 ans, a annoncé son agent.

Nommé directeur musical de l'Orchestre de chambre de Paris depuis 2020, Lars Vogt, chef d'orchestre et pianniste allemand, est décédé ce lundi 6 septembre à 51 ans des suites d'un cancer.

«C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès du pianiste et chef d'orchestre allemand Lars Vogt», a indiqué sur Twitter l'agence Askonas Holt.

It is with great sadness that we announce the death of German pianist and conductor Lars Vogt.





Lars died peacefully at home this afternoon surrounded by family after battling cancer. He was 51. A tribute will follow shortly. @lars_vogt pic.twitter.com/1ivZq1Nnu9

