Mostra de Venise : Cate Blanchett, Colin Farrell, Alice Diop… Découvrez le palmarès complet de la 79e édition

Présidé par l’actrice américaine Julianne Moore, le jury de la Mostra de Venise a dévoilé samedi soir le palmarès de la 79e édition. Parmi les grands vainqueurs, on retrouve l’Australienne Cate Blanchett, l’Irlandais Colin Farrell, et la Française Alice Diop.

Lion d'or du meilleur film

«All the Beauty and the Bloodshed», de Laura Poitras (Etats-Unis)

Lion d'argent - Grand Prix du Jury et Lion du futur - Meilleur première œuvre

«Saint-Omer», d'Alice Diop (France)

Lion d'argent - Prix de la meilleure réalisation

L’Italien Luca Guadagnino pour «Bones and all»

Prix d'interprétation féminine

L'Australienne Cate Blanchett pour son rôle dans «Tàr», de Todd Field

Prix d'interprétation masculine

L'Irlandais Colin Farrell pour son rôle dans «The Banshees of Inisherin», de Martin McDonagh

Prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir masculin ou féminin

L'actrice Taylor Russell pour son rôle dans «Bones and all», de Luca Guadagnino

Prix spécial du jury

«Les ours n'existent pas», de Jafar Panahi (Iran)

Prix du meilleur scénario

«The Banshees of Inisherin», de l'Irlandais Martin McDonagh